V Piranu zaradi prezasedenosti parkirišč prekinili izdajo novih abonmajev

Javno podjetje Okolje Piran in Občina Piran sta zaradi prezasedenosti parkirišč v Piranu in na Fornačah ustavila izdajanje novih abonmajev. Ob tem so v začetku meseca piranski svetniki na redni seji potrdili podražitev parkirnin v Fiesi in na Arzah, so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Prekinitev izdajanja novih abonmajev bo veljala do 28. avgusta. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime Ustavitev izdajanja abonmajev v Piranu in na Fornačah ne velja za rumene abonmaje za čas dostave, abonmaje parkirišča Fornače, do katerih so upravičeni zaposleni v mestu Piran, in za kratkotrajne, 30-minutne abonmaje za vstop občanov v mesto. Kot so še sporočili z Okolja Piran, bo prekinitev izdajanja novih abonmajev veljala do 28. avgusta. Piranski svetniki so na 7. redni seji, ki je potekala 5. julija, potrdili podražitev cen za parkiranje v Fiesi in na Arzah. "Z novim režimom bo udeležencem pogrebov v garažni hiši Arze zagotovljeno brezplačno parkiranje v času obredov," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da cene parkirnih dovolilnic, ki imetnikom omogočajo neomejeno parkiranje v garažni hiši Arze, ostajajo nespremenjene. Za ostale obiskovalce bo med poletno sezono od 1. junija do 31. avgusta cena urnega parkiranja v garažni hiši nasproti pokopališča odslej znašala dva evra.