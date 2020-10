Gasilci so imeli polne roke dela, v Piranu so se oglasile sirene

Po burnem vremenskem dogajanju bo Slovenija razdeljena na sončen vzhod in bolj oblačen zahod. Gasilci so sicer imeli polne roke dela z odpravljanjem posledic včerajšnjega neurja, v Piranu so zvečer zaradi nevarnosti plime sprožili sirene. Policija opozarja na previdno vožnjo, na cestah je namreč lahko umazanija, blato, pesek ...

Slovenija bo danes razdeljena na sončen vzhod in bolj oblačen zahod. Predvsem na severnem Primorskem, Notranjskem in Gorenjskem bo občasno deževalo, vendar bo dežja občutno manj, kot ga je bilo včeraj. Ob okrepljenem jugozahodnem vetru bodo temperature v vzhodni Sloveniji in ob morju spet presegle 20 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo v osrednji Sloveniji in na Goriškem, okoli 15 stopinj pa bo na Gorenjskem, napoveduje naš hišni prognostikRok Nosan.

Arso je zaradi večje količine padavin opozoril tudi na naraščanje rek, predvsem na območju Dolenjskega krasa, povečal se je tudi pretok Drave na meji z Avstrijo. "Sprva bodo možna manjša razlivanja na običajnih območjih v zgornjem toku, dopoldan in sredi dneva pa tudi od jezu Markovci. Do velikih pretokov bosta narasli tudi Sava v spodnjem toku in Mura. Po prehodnem upadanju bodo v ponedeljek ponovno zmerno narasle reke v zahodni polovici države," so dodali na agenciji. Sprožile so se sirene Regijski center za obveščanje je sicer zaradi opozorila na nevarnost plime v soboto nekaj pred 22. uro sprožil sirene javnega alarmiranja na območju Pirana. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se bo morje na izpostavljenih delih obale razlivalo danes med 9. in 12. uro, in sicer v višini okoli 15 centimetrov. Južne in vzhodne dele države so včeraj sicer zajela močna neurja z močnejšimi nalivi, sunki vetra in sodro.

Gasilci so imeli polne roke dela: meteorna voda je zalivala objekte, poplavljene so bile ceste in kleti, veter je podiral drevesa in odkrival strehe, v bližini Zreč je strela udarila v stanovanjsko hišo.

Kranjski policisti so sporočili, da je minuli dan vreme na več krajih podiralo drevesa in povzročalo nevarnosti. Poškodovana ni bila nobena oseba, škoda pa je nastala na enem vozilu. Podrta drevesa čez cesto so bila na lokacijah Korensko Sedlo, Pokljuka, Javornik in Vršič. V Tržiču je drevo padlo na vozilo. V Kranjski Gori se je na vozišče razlivala voda. Pod Krvavcem pa je deževje na cesto prineslo skalo. Policija opozarja na previdnost: "Na cestah je lahko umazanija, blato, pesek. Vozite previdno in hitrost prilagodite razmeram na cesti ter vremenu. Prav tako odsvetujemo gibanje po gozdovih. Poti so blatne in spolzke. Kjer je pihal močan veter, je treba biti pozoren tudi na nevarnost zaradi nagibanja dreves."