V piščančjih zrezkih odkrili salmonelo

ŠALA DNEVA Arhiv

Žena si kupi bluzo in se z njo pobaha pred možem. Mož jo ogleduje in reče: "Moja tajnica ima tudi tako, toda s pet centimetrov globjim dekoltejem. Saj ni veliko, toda poživi!" Naslednjič žena kupi novo krilo in ga pokaže možu. Mož si ga zopet ogleda in reče: "Moja tajnica ima prav tako krilo, toda deset centimetrov krajše. Saj ni veliko, toda poživi."

Zvečer v spalnici opravljata zakonsko dolžnost, ko se oglasi žena: "Sosedov Francelj ima tudi takega, toda deset centimetrov daljšega. Saj ni veliko toda poživi!"