Analize vode v Logatcu pokazale sledi detergentov, benzotriazola, kislin in amin

Komunalno podjetje Logatec je danes uporabnike obvestilo, da so izvedli izpiranje javnega vodovodnega omrežja, zdaj pa je treba izprati tudi interna hišna omrežja za uporabnike ulic, kjer je prišlo do onesnaženja pitne vode. To so Tržaška ulica (objekti, priključeni na vodovod iz Partizanske ulice), Gubčeva ulica (objekti do Doma starejših), Tomšičeva ulica, Ulica OF, Titova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica, Kidričeva ulica, Kraigherjeva ulica, Pavšičeva ulica (razen blokov ter hišnih številk 18a–27a, 61, 48, 49, ki so vezani na drug vodovod) in Vilharjeva ulica.

Svetujejo, da se intenzivno izpiranje opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu. Ne pozabite na morebitne pipe na fasadi ali vrtu. Sprati je potrebno interno omrežje za toplo in mrzlo vodo. Na vseh pipah je treba sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke. Čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom.