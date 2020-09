V Pivki prepovedali prireditve in uporabo športnih objektov

V občini Pivka so v nedeljo našteli 11 aktivno okuženih občanov, izhaja s spletne strani občine.Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je v nedeljo zasedal Občinski štab Civilne zaščite. Za deset dni oziroma do 24. septembra so prepovedali uporabo vseh zaprtih športnih objektov za delovanje klubov in rekreacije. Izjema je le športna dvorana Skala, kjer poteka šolska dejavnost. Prav tako naprošajo klube, društva in posameznike, da organizacijo treningov in tekmovanj preselijo na prosto.

Za isto časovno obdobje pa so prepovedali tudi vse kulturne in športne prireditve v občini, ki se izvajajo v zaprtih prostorih. Na prostem se lahko odvijajo le ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ob omejitvi števila udeležencev.

Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curkje opozoril, da je šlo za vnos virusa iz bivalnega okolja."Ne spoštujemo ukrepov, ki jih ponavlja vlada, ki jih ponavlja NIJZ," je poudaril. Zabeležili so celo primer, ko se je okužena oseba, ki bi morala biti v karanteni, družila z družino in prijatelji. Prav tako še vedno potekajo praznovanja okroglih obletnic, je opomnil in pozval k spoštovanju ukrepov.

Ravnateljica OŠ PivkaAlenka Tomšičje dodala, da so takoj po prvi odkriti okužbi v šoli 35 učencem iz 9.a in 9.b razreda, ki so bili z okuženim v tesnejšem stiku, odrejena karantena, medtem ko učiteljice za zdaj ostajajo v šoli. Šola ima sicer opredeljene protokole, obračajo se tudi na učence, da jih dosledno upoštevajo.

Občane so pozvali, naj se dosledno držijo vseh samozaščitnih ukrepov, kot so pravilna uporaba maske v vseh zaprtih javnih prostorih, redno umivanje rok, higiena kašlja, ohranjanje razdalje in redno zračenje prostorov. Poudarili so še, naj prebivalci, če imajo vročino ali se počutijo slabo, ne hodijo v službo in naj pokličejo osebnega zdravnika. Občane pa prosijo še, naj preložijo vsa načrtovana praznovanja obletnic, rojstnih dni in piknikov.

V skupini Pivka Perutninarstvo potrdili 20 okužb pri zaposlenih

Vsa podjetja v občini pa je občinski štab pozval, naj zagotovijo vse potrebne samozaščitne ukrepe. V skupini Pivke Perutninarstva so namreč okužbo potrdili pri 20 zaposlenih, v karanteni in samoizolaciji pa je več kot 40 zaposlenih, izhaja iz sporočila za medije po novinarski konferenci.

Po zaznavi okužbe je podjetje o tem obvestilo pristojne na občni, Civilno zaščito in NIJZ. Takoj so testirali 42 zaposlenih, danes bodo testirali še eno skupino. V podjetju so sicer po okužbi uvedli še nekatere dodatne ukrepe. Tako so na primer namestili infrardečo kamero za merjenje temperature zaposlenih pri vhodu in izhodu. Kot poudarjajo, je potek proizvodnje za zdaj nemoten.