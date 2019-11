V Pivko prispel helikopterski težkokategornik Mi-8

Park vojaške zgodovine v Pivki je bogatejši za nov, atraktiven eksponat. Iz Poljske so namreč pripeljali jurišno-transportni vojaški helikopter Mil Mi-8. Gre za 25 metrov dolg in 5,6 metra visok helikopter sovjetske proizvodnje. Gre za izmenjavo eksponatov med vojaškima muzejema slovenske in poljske vojske.

FOTO: Damjan Žibert Mi-8 je eden najbolj popularnih helikopterjev na svetu, saj so jih izdelali okrog 16 tisoč. Zaslovel je med sovjetsko-afganistansko vojno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so ga uporabljali za prevoz desantnih enot in opreme. V oborožitvi jih je imela tudi nekdanja JLA. Operativni Mi-8, ki danes velja za enega najtežjih oboroženih helikopterjev na svetu, lahko leti s hitrostjo 250 kilometrov na uro, povzpne pa se lahko 4500 metrov visoko. Muzej v Pivki je tako bogatejši za še en t. i. XXL-eksponat. Pred tem so namreč postavili na ogled muzejsko parno lokomotivo 33-110 in podmornico P-913 Zeta.