V PKP7 končno na vrsti tudi upokojenci

Upokojenci s pokojninami pod 700 evrov so v prvem paketu pomoči dobili 300 evrov dodatka.

PremierJanez Janša je danes v DZ predstavil predlog proračunov za prihodnji dve leti, ob tem pa povedal, da namerava vlada predlog sedmega protikoronskega zakona pripraviti do konca decembra. Pri tem išče dodatna sredstva, s katerimi bi vsaj najbolj prizadetim skupinam prebivalstva olajšali socialne posledice epidemije.

"Iščemo rezerve za to, da tudi v času drugega vala pomagamo nekaterim, ki so najbolj prizadeti, še posebej stotisočim upokojencem z nizkimi pokojninami, ki dodatno v teh časih mogoče še bolj kot spomladi čutijo draginjske pritiske in nasploh situacijo, ki jo imamo glede vseh omejitev zaradi korone," je dejal Janša.

Finančni ministerAndrej Širceljje spomnil, da si vlada že od začetka koronske krize prizadeva za pomoč podjetjem in najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. "In tako bo tudi v prihodnje," je zagotovil.

Vlada je doslej pripravila šest protikoronskih paketov pomoči, zadnji je še v obravnavi v DZ. Upokojencem je med drugim pomagala že s prvim, sprejetim aprila, ko so vsi s pokojnino do 700 evrov prejeli enkratni solidarnostni dodatek v višini do 300 evrov.