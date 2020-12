V PKP7 nov potaknjenec? Vlada ukinja Sklad za nevladne organizacije

Vsak davčni zavezanec lahko zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

"Nekatera društva iz namenitve dohodnine ne dobijo čisto nič, ker predstavljajo skupine, ki kamor ljudje običajno ne usmerjajo donacij," pojasnjuje Forbici. Proračunski sklad za NVO ima torej popolnoma drug namen. Gre za edina sistemska državna sredstva, posvečena razvoju in inovacijam v nevladnem sektorju. Tudi zneski financiranj iz sklada so zato v povprečju bistveno večji kot pri namenitvah dohodnine.

"Da bi prikrili tako očiten napad na nevladne organizacije, skušajo pozornost preusmeriti s prozornim polodstotnim dvigom dohodninskih donacij," pravijo iz CNVOS. Nevladni sektor dvig že ves čas zagovarja, a ta ne more nadomestiti proračunskega sklada. In to ne samo zato, ker v absolutnih številkah pomeni pol milijona evrov manj za nevladni sektor (zvišanje dohodninskih donacij je težko 4,7 milijona evrov, ukinitev sklada pa 5,2 milijona evrov), temveč predvsem ker gre za dva popolnoma različna podporna ukrepa, čeravno z istim finančnim virom.

Urbanija: Vsem tem organizacijam se bo dalo dvakrat več denarja

Uroš Urbanija se je na zapis CNVOS že odzval, napisal je, da gre še za eno osebo iz stranke SD, ki "niti zakona ne prebere, pa že širi lažne novice". Zatrdil je, da se bo "vsem tem organizacijam se bo dalo dvakrat več denarja, hkrati pa se jih še zaščiti pred vsakokratno politiko, saj jim bodo denar dodeli ljudje, ne pa vsakokratna politika."

A kot kaže je Urbanija tisti, ki posledic ukinitve sklada za NVO ne pozna dobro, namreč, kot navajajo iz CNVOS-a, bodo nekateri zavodi ob tej odločitvi ostali povsem brez sredstev.

"Nekateri zavodi brez sklada za NVO ostanejo brez vseh sredstev"

Iz CNVOS navajajo konkretne primere. Območno združenje Rdečega križa Ljubljana je za 2020–2021 skupaj še z nekaj območnimi združenji prejelo 300.000 evrov za večjo pokritost terena s prostovoljci Rdečega križa in za njihovo dodatno usposabljanje. Pozitivne učinke tega projekta lahko v živo spremljamo v teh kritičnih epidemioloških razmerah. Iz dohodninskih donacij so lani medtem prejeli 7 tisoč evrov. S povišanjem odstotka dohodnine bi torej prejeli okrog 14 tisoč evrov, kar je seveda neprimerljivo s 150.000 evri letno iz sklada.

Še en dober primer je Zavod Karitas Samarijan, ki je lani za obdobje treh let iz sklada prejel 200.000 evrov za razvoj nove storitve posebnih stanovanjskih skupnosti za zdravljene alkoholike. Gre za mednarodno preizkušeno in izredno učinkovito rešitev pri spopadanju z odvisnostjo. Taisti zavod lani z donacijami dohodnine ni prejel ničesar, zato tudi po dvakratnem zvišanju ne bo prejel ničesar.

Kot primer so navedli še konzorcij koroških športnih društev (nogometna kluba Fužinar in Peca Črna na Koroškem, Rokometni klub Slovenj Gradec, Košarkarski klub Dravograd), ki je iz Sklada za NVO prejel 300.000 evrov za krepitev vključevanja mladih v športne aktivnosti in krepitev integracije mladih priseljencev v družbo prek športa. Nemogoče je, da bi takšen znesek lahko prejeli iz donacij dohodnine – že zaradi razpršitve dohodninskih sredstev in nenazadnje tudi zaradi maloštevilnega prebivalstva koroške regije.

Z ukinitvijo sklada se jemlje denar mrežam prostovoljcev, Karitasu, športnim organizacijam

Kot še opozarjajo iz CNVOS se z ukinitvijo sklada blokira razvoj nevladnega sektorja in zaustavlja pritok evropskega denarja. "Na kakšen način naj bi to pripomoglo k blaženju posledic epidemije?" se sprašujejo iz CNOVS.

"Prejšnji teden so se ob neugodnih poročilih mednarodnih inštitucij v glavni vladni stranki na vse načine trudili mednarodno in domačo javnost prepričati, da se v Sloveniji ne oži prostor demokracije in državljanskih svoboščin in da ne prihaja do sistematičnega napada na nevladni sektor. Teden zatem so potrdili zakon, ki naj bi pomagal vsem – razen nevladnim organizacijam, ki se jim celo jemlje. Kaj pa je to drugega kot napad?" še pravijo iz CNVOS.