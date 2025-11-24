Svetli način
Slovenija

'Driftal' po iztekih skakalnic v Planici: Škoda je ogromna

Rateče, 24. 11. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
37

Neznani voznik je v Nordijskem centru Planica z vožnjo in 'driftanjem' po iztekih otroških in mladinskih skakalnic poškodoval travnati tepih in spodnji ustroj skakalnic pod snegom in s tem povzročil veliko materialno škodo. Objestno vožnjo z avtomobilom tujih registrskih tablic so posnele varnostne kamere. Incident obravnava tudi kranjska policija.

"Vsako leto znova se soočamo z enako žalostno zgodbo," so sporočili iz Nordijskega centra Planica, potem ko je v soboto popoldne, med 16. in 17. uro, neznani voznik prek več bankin s terenskim vozilom zapeljal v iztek otroških in mladinskih skakalnic. "Da si lažje predstavljate, poškodovan je travnati tepih pod snegom, podoben, kot je na nogometnem igrišču," so nam pojasnili v Planici.

"Gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, zato je škoda po prvih ocenah ogromna," so zapisali ob fotografijah uničenih skakalnic.

Objestnega voznika so v Planici posnele varnostne kamere. "Gre za avtomobil tujih registrskih oznak, z območja nekdanje skupne države," so nam povedali v Nordijskem centru Planica, kjer so incident prijavili tudi Policiji. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da dogodek obravnavajo. Več podrobnosti bodo javnosti posredovali naknadno.

Nastalo situacijo bodo za čas zime skušali sanirati z novim nanosom snega, točna ocena škode na travnatih tepihih pa bo znana šele spomladi, ko bo sneg skopnel, so nam pojasnili. "Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova."

Škoda je še toliko večja, ker so travnate tepihe in spodnje ustroje na skakalnicah v celoti obnovili po svetovnem prvenstvu v Planici pred dvema letoma.

"Takšna dejanja nas izredno žalostijo in jih nikakor ne bomo tolerirali. Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom. Prosimo in pozivamo vse obiskovalce, da se vzdržite tovrstnih dejanj in pomagate ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano," še naprošajo v Nordijskem centru Planica, kjer sicer vsako sezono obravnavajo vsaj dva ali tri takšne incidente, ko objestni vozniki divjajo po tekaških progah. Tokrat so uničili še izteke manjših skakalnic. Izvedba tekmovanj v Planici sicer ni ogrožena, so nam zagotovili v Nordijskem centru.

planica skakalnice nordijski center planica
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEHE
24. 11. 2025 09.57
+1
teli gorenci, rampe so postavil na vsak parkiriše, vsako cesto v hrib... A na iztek skakalnice pa ni možno postavt rampo al pa kakšno zaporo proti kreatinom ?
ODGOVORI
1 0
EANkoda
24. 11. 2025 09.57
Na prazen parking… Folk tud nic ne razmislja…
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
24. 11. 2025 09.56
Dogodek Policija obravnava, storilca pa verjetno ne bodo našli. Četudi ga bodo, jo bo kot tuj državljan odnesel z minimalno kaznijo. Bomo pač zato slovenske prekrškarje še bolj udarili po žepu. Upam in želim, da bo tudi epilog te zgodbe objavljen na tem portalu. Verjetno pa želim preveč, saj bi se glede na izrečeno kazen prekrškarju našim pravosodnim organom smejala cela SLO.
ODGOVORI
0 0
Artechh
24. 11. 2025 09.55
+1
Kolk mors bit omejen da ti to na pamet pride?
ODGOVORI
1 0
a res1
24. 11. 2025 09.55
-1
Kje je kakšna škoda? Za gorence da...
ODGOVORI
0 1
a res1
24. 11. 2025 09.56
ki bi pojeli svoj drek. Moram 2x napisat, da gre skozi...
ODGOVORI
0 0
Primula1
24. 11. 2025 09.54
+3
Popolnoma enostavno. Veste, iz katere države je vozilo. Glede na to, da gre za sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, naj oškodovanec prijavi kaznivo dejanje, potem policija preko svojih kanalov izve, kdo je lastnik vozila. Ko se ugotovi storilca, se zoper njega vloži odškodninski zahtevek, pa naj plačuje svojo neumnost.
ODGOVORI
3 0
Banion
24. 11. 2025 09.53
+3
a ganihče ni opazil, saj je vendar tam tudi kak varnostnik ali uslužbenec. Dostop do izteka bi moraal biti zagrajen prav zaradi takih norcev, drugič se bo našel kak motorist
ODGOVORI
3 0
čebelinko
24. 11. 2025 09.53
+9
Saj imajo registersko tablico... Kazen + račun za obnovo + prepoved vožnje po Sloveniji. Pa naj plača kakor hoče, bo za naprej mislil (če je sposoben misliti haha).
ODGOVORI
10 1
PuntaChristo
24. 11. 2025 09.52
+0
Ja, me je eden že prehitel, ko je napisal Jesenice so blizu .. vidite, tukaj je srž problema Slovenije, da vsakega spustimo v svojo državo, kjer ne znajo druga, kot delat škodo in koristit socialno. Če je na socialki bo pa šele ttetjič, ko ga bodo dobili plačal kazen. Ampak čudno, vsi pa imajo avte visokega ali srednjega cenovnega razreda. To vprašanje dajte na referendum, naj ljudje povedo svoje mnenje ali so zato, da vsakega spustimo v svojo državo, kjer nam povzročajo samo težave in koristijo soci. transferje. Bruselj nam za NAŠO državo, kako jo bomo vodili ne more ukazovat in pika. Jaz tudi ne morem sosedu določat, kako bo živel v svojem stanovanju.
ODGOVORI
3 3
Japa Jade
24. 11. 2025 09.56
Dej ne pametuj.
ODGOVORI
0 0
modelx
24. 11. 2025 09.56
lahko se je pripeljal tudi iz fužn. a tam pa ni problema? južnjaki iz jesenic so veliko bolj integrirani, kot tisti iz barja
ODGOVORI
0 0
Teleport
24. 11. 2025 09.52
To je bilo že dva dni nazaj, ga še niso dobili?
ODGOVORI
0 0
VplivnežDaTeKap
24. 11. 2025 09.50
+4
Kdo drug kot pa izcedek "nekdanje skupne države".
ODGOVORI
4 0
jozefStefan
24. 11. 2025 09.48
+2
Za pol cene pridem popravit. V uredništvu dobite moj e-mail naslov.
ODGOVORI
3 1
Sionist
24. 11. 2025 09.46
-5
Tudi pretiravati res ni treba. Prijavili bodo "ogromno" skodo samo zato, da si bo zopet kdo napolnil zepe.
ODGOVORI
4 9
Maxx365
24. 11. 2025 09.49
+8
Nima veze. Kazen mora biti vzgojna in poučna. Četudi z odškodnino iztržijo dvakrat več in naredijo še ograjo za take bumbarje.
ODGOVORI
9 1
ssecnik
24. 11. 2025 09.50
+5
tud če si jih napolni.Ma da Balkanc plača.Mi se mormo pa za en kamenček s plaže opravičevat.
ODGOVORI
6 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
24. 11. 2025 09.55
ja, @ssecnik, dobro jutro, VI radi pokleknete 😁
ODGOVORI
0 0
mmickica
24. 11. 2025 09.46
+5
Plačat škodo v celoti in kazen v dobrodelni obliki: urejanje površin, travnatih in snežnih v Planici, v obdobju zime.
ODGOVORI
5 0
DJ-Pero
24. 11. 2025 09.45
+14
In? Kaj tega modela se ne da najti? Plača naj, balkanec!
ODGOVORI
14 0
Rde?a pesa in hren
24. 11. 2025 09.43
+2
Bodo pristojni organi odkrili storilca👍. Na stajerskem pa bi mu lokalni fantje naucili kozjih molitvic..
ODGOVORI
4 2
kle21
24. 11. 2025 09.42
+8
Jesenice so blizu.
ODGOVORI
9 1
iziizi
24. 11. 2025 09.42
+3
Bih na bih in pih pa je skoda
ODGOVORI
4 1
biggbrader
24. 11. 2025 09.41
+10
Čudno, da na sto milijonskem objektu ni varnostnika, ni opozorilnih tabel za vožnjo...
ODGOVORI
12 2
kr nekdo
24. 11. 2025 09.47
+2
pa očitno tud ograjeno ni
ODGOVORI
5 3
biggbrader
24. 11. 2025 09.47
+4
Parkirnino pa ti pošteno vžgejo !
ODGOVORI
6 2
4krat
24. 11. 2025 09.52
+3
caki model, a ti res rabis tablo, ki ti pove, da se ne smes voziti po izteku skakalnice? omg
ODGOVORI
3 0
Slovenskega naroda sin
24. 11. 2025 09.40
+0
Da ga dobim ne
ODGOVORI
2 2
24ur.com
