'Driftal' po iztekih skakalnic v Planici: Škoda je ogromna

"Vsako leto znova se soočamo z enako žalostno zgodbo," so sporočili iz Nordijskega centra Planica, potem ko je v soboto popoldne, med 16. in 17. uro, neznani voznik prek več bankin s terenskim vozilom zapeljal v iztek otroških in mladinskih skakalnic. "Da si lažje predstavljate, poškodovan je travnati tepih pod snegom, podoben, kot je na nogometnem igrišču," so nam pojasnili v Planici.

"Gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, zato je škoda po prvih ocenah ogromna," so zapisali ob fotografijah uničenih skakalnic.

Objestnega voznika so v Planici posnele varnostne kamere. "Gre za avtomobil tujih registrskih oznak, z območja nekdanje skupne države," so nam povedali v Nordijskem centru Planica, kjer so incident prijavili tudi Policiji. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da dogodek obravnavajo. Več podrobnosti bodo javnosti posredovali naknadno.