'Driftal' po iztekih skakalnic v Planici: Škoda je ogromna

- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
"Vsako leto znova se soočamo z enako žalostno zgodbo," so sporočili iz Nordijskega centra Planica, potem ko je v soboto popoldne, med 16. in 17. uro, neznani voznik prek več bankin s terenskim vozilom zapeljal v iztek otroških in mladinskih skakalnic. "Da si lažje predstavljate, poškodovan je travnati tepih pod snegom, podoben, kot je na nogometnem igrišču," so nam pojasnili v Planici.
"Gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, zato je škoda po prvih ocenah ogromna," so zapisali ob fotografijah uničenih skakalnic.
Objestnega voznika so v Planici posnele varnostne kamere. "Gre za avtomobil tujih registrskih oznak, z območja nekdanje skupne države," so nam povedali v Nordijskem centru Planica, kjer so incident prijavili tudi Policiji. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da dogodek obravnavajo. Več podrobnosti bodo javnosti posredovali naknadno.
Nastalo situacijo bodo za čas zime skušali sanirati z novim nanosom snega, točna ocena škode na travnatih tepihih pa bo znana šele spomladi, ko bo sneg skopnel, so nam pojasnili. "Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova."
Škoda je še toliko večja, ker so travnate tepihe in spodnje ustroje na skakalnicah v celoti obnovili po svetovnem prvenstvu v Planici pred dvema letoma.
"Takšna dejanja nas izredno žalostijo in jih nikakor ne bomo tolerirali. Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom. Prosimo in pozivamo vse obiskovalce, da se vzdržite tovrstnih dejanj in pomagate ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano," še naprošajo v Nordijskem centru Planica, kjer sicer vsako sezono obravnavajo vsaj dva ali tri takšne incidente, ko objestni vozniki divjajo po tekaških progah. Tokrat so uničili še izteke manjših skakalnic. Izvedba tekmovanj v Planici sicer ni ogrožena, so nam zagotovili v Nordijskem centru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.