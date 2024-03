V Planici letos kar trije zgodovinski dogodki

Prihajajoči konec tedna se ljubiteljem smučarskih poletov obeta pravi spektakel. Več kot 400 ljudi se spopada s prezgodnjo pomladjo, da bi veliko skakalnico pripravili, kot je treba. In pravijo, da bodo v tem boju zmagali. Letos so še prav posebej zagreti, kajti v Planici boste lahko priča kar trem zgodovinskim dogodkom. To so 90. rojstni dan skakalnega športa pod Poncami, slovo legende in rojstvo nove.