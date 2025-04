V Planici letos med prostovoljci tudi osebe z invalidnostjo

Planica znova dokazuje, da je več kot prizorišče športnih presežkov – je prostor, kjer lahko vsak doživi vrhunsko vzdušje in soustvarja nepozabno dogajanje. Dogodek letos zaznamuje več pomembnih novosti, ki še krepijo prizadevanja za večjo dostopnost in vključevanje vseh, tako obiskovalcev kot tistih, ki v Planici aktivno delujejo. Med njimi izstopa dejstvo, da kar 10 % prostovoljcev predstavljajo osebe z invalidnostjo, ki so se dogodku, ob podpori družbe Mastercard, pridružile prek platforme SharePlanica. Ob tem so tekme letos tudi prvič tolmačene v slovenski znakovni jezik, kar je pomemben korak k večji dostopnosti za gluhe obiskovalce.

Mastercard - Planica 2025 - prostovoljec Tomi v akciji FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ko smo lahko vsi del Planice: vključevanje prostovoljcev z invalidnostjo

Eden pomembnih mejnikov letošnje Planice je vključevanje oseb z invalidnostjo med prostovoljce. Kar 10 odstotkov vseh prostovoljcev na dogodku predstavlja posameznike z različnimi oblikami invalidnosti, ki so se ekipi pridružili prek platforme SharePlanica, ob podpori družbe Mastercard. Ta vključujoča praksa ni le simbolična, temveč invalide vključuje na različnih organizacijskih ravneh – prostovoljci aktivno sodelujejo pri logistiki, usmerjanju obiskovalcev, podpori ekipam in drugih nalogah. S tem Planica 2025 dokazuje, da smo resnično vsi lahko del tega nepozabnega dogodka, ki ob ustrezni organizacijski podpori in pripravljenosti na prilagoditve zmore stopiti naproti najbolj vključujočega dogodka teh razsežnosti v Sloveniji. Vključevanje prostovoljcev z invalidnostjo ni le korak k enakim možnostim, temveč tudi vir svežih pogledov, predanosti in srčnosti, ki pomembno prispevajo k kakovosti dogodka. Za mnoge prostovoljce je to tudi osebna zmaga – izkušnja, ki jim omogoča večjo samozavest, občutek pripadnosti in možnost, da v praksi dokažejo svoje sposobnosti.

Mastercard - Planica 2025 - prostovoljka Viktorija pri dostopu na prizorišče FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Takšni pristopi predstavljajo konkreten korak naprej v smeri oblikovanja bolj odprte, povezane in solidarne družbe, kjer ima vsak posameznik priložnost, da prispeva po svojih zmožnostih in s tem soustvarja zgodbe uspeha. V Sloveniji živi približno 170.000 ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, kar predstavlja okoli 8,5 odstotka celotnega prebivalstva. Ti posamezniki niso le uporabniki sistemov, temveč tudi njihovi sooblikovalci. Prinašajo dragocena znanja, izkušnje in poglede na svet, ki bogatijo skupnost kot celoto ter spodbujajo razvoj bolj vključujoče, empatične in inovativne družbe. V skladu s tem zavedanjem so organizatorji v sklopu letošnje Planice dodatno okrepili tudi fizično dostopnost prizorišča. Zagotovili so povečane kapacitete za osebe z invalidnostmi, vključno z dodatnimi dostopnimi mesti, prilagojenimi prostori ter okrepljeno podporo spremljevalcev in prostovoljcev. Pomemben mejnik predstavlja tudi dejstvo, da so tekme prvič tolmačene v slovenski znakovni jezik in predvajane na zaslonih na prizorišču, kar tudi gluhim omogoča enakovredno spremljanje dogajanja. Takšni ukrepi ne izboljšujejo le individualne izkušnje, temveč dvigujejo celoten standard organizacije dogodkov in postavljajo pomembne smernice za prihodnost.

Mastercard - Planica 2025 - Neprecenljivo navijaško vzdušje FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Neustavljivi v Planici: tri zgodbe, en navdih

Posebno mesto v letošnji kampanji Neustavljivi v Planici zasedajo trije ambasadorji, ki s svojimi življenjskimi zgodbami dokazujejo, da je vztrajnost pogosto močnejša od ovir. Viktorija Horvat, gluha tekačica in maratonka; Tomi Jakša, gasilec in predsednik Inštituta Zlata pentljica; ter Gal Jakič, podjetnik, programer in nekdanji parašportnik. Njihove zgodbe so prežete z neustavljivo energijo, odločnostjo in uspehom, kar nosi jasno sporočilo: invalidnost jih ne opredeljuje v celoti, temveč so njihove poti rezultat volje in predanosti pri doseganju življenjskih ciljev.

Planica 2025 ni zgolj športni spektakel, temveč dokaz, da lahko dosežemo največ takrat, ko skupaj ustvarimo pogoje, ki to omogočajo vsem.

Mastercard - Planica 2025 - tekmovalni del letos prvič tolmačen v slovenski znakovni jezik FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand