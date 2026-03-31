V Planici niso navijali le za skakalce: Slovenija reciklira v Planici

Ko recikliranje postane navijaška disciplina

"Naši navijači oživijo vsakič, ko nekdo pravilno odloži embalažo," je bilo osrednje sporočilo aktivacije, ki je med obiskovalci hitro zaživela. V okviru nacionalne pobude Slovenija reciklira se je del dogajanja preselil tja, kjer ga običajno ne bi pričakovali, k zabojnikom za odpadke. Aplavz, navijanje in spontani vzkliki so ustvarili trenutke, ki so presenetili in povezali ljudi. Prizori ob zabojnikih so bili vse prej kot običajni. Ljudje so se nasmihali, sodelovali in drug drugega spodbujali. Tisto, kar je sicer rutina, je postalo del skupne izkušnje. Planica je tako dobila še eno "disciplin": pravilno ločevanje odpadkov. Recikliranje ni bilo več obveznost, ampak del dogajanja.

Filip Flisar: Slovenci smo prvaki tudi v recikliranju

Del tega dogajanja je bil tudi ambasador kampanje, nekdanji smučarski as Filip Flisar, ki se je s svojim sproščenim pristopom vključil med obiskovalce in skupaj z ekipo ustvarjal navijaško vzdušje ob zabojnikih "Slovenci nismo samo prvaki v poletih in smučarskih skokih, smo tudi prvaki v recikliranju. Smo namreč v samem evropskem vrhu," je poudaril in dodal: "Mejte se fajn, navijajte za naše junake in na koncu dneva ne pozabite: plastični kozarčki in pločevinke sodijo v rumen zabojnik."

Drugačen pristop, ki ne ustrahuje

Aktivacija v Planici je pokazala, da lahko tudi preprosta vsakdanja dejanja postanejo nekaj pozitivnega in povezovalnega. V času, ko so okoljska sporočila pogosto zgrajena na opozorilih in strahu, je ta pristop deloval drugače. Bolj sproščeno, bolj vključujoče in spodbudno. Namesto pravil je v ospredje stopil občutek skupnosti. Namesto opozarjanja pa sporočilo, da že delamo dobro in da lahko skupaj naredimo še več.

Navijamo za dobre navade

Pobuda Slovenija reciklira temelji prav na tem. Na ponosu, da Slovenci že sodimo med najuspešnejše države pri ločevanju odpadkov, in na prepričanju, da lahko skupaj dosežemo še boljše rezultate. V Planici so to idejo prenesli tja, kjer Slovenci najbolj čutimo energijo skupnosti, med navijače. In pokazali, da ne navijamo le za metre in točke. Ampak da znamo podpreti tudi navade, ki imajo dolgoročen učinek za vse nas.