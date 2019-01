V Planici obeležili svetovni dan snega

Zima je končno razveselila otroke, ki so komaj čakali sneg. Bili smo v Planici, odmevali so vzkliki veselja, srečevali smo navdušene sankače, tekače, skakalce, ki so ob svetovnem dnevu snega prišli v dolino pod Poncami. Organizatorji dogodka so nam povedali, da vse počno z namenom spodbujanja k zimskim dejavnostim, kjer se poleg otrok veliko lahko naučijo tudi starši.