V Planici opozorili na uničevanje tekaških prog in napovedali kazensko ovadbo

Pred bližajočim se prvenstvom so v Planico uprte tudi oči okoljevarstvenikov. Organizacija Alpe Adria Green je že pred časom opozorila na obremenitev okolja zaradi priprave parkirišč, zdaj pa je opozorila še na svetlobno onesnaženje narodnega parka zaradi osvetlitve tekaške proge. Planica je medtem znova postala tudi poligon za avtomobilske navdušence.

V Nordijskem centru Planica so šokirani nad objestnostjo posameznikov, ki so si konec minulega tedna dovolili vožnjo z avtomobili po njihovih tekaških progah in tekaškem stadionu. Na svojem Facebook profilu so v ponedeljek objavili video posnetek, s katerega je vidno uničevanje tekaških prog, ki so bile pred kratkim pripravljene za novo tekaško sezono. "Mladeniči se očitno niso zavedali, da uničujejo večmesečno delo priprav, povzročajo veliko gmotno škodo in predvsem ogrožajo športnike, ki so bili ravno v tem času na treningu," so izpostavili v nordijskem centru in dodali, da je bila povzročena tudi gmotna škoda na stadionu, ki je prekrit z umetno travo.

S pomočjo varnostnih kamer so posameznike našli in zadevo predali Policiji. "Proti storilcem bomo zaradi povzročanja splošne nevarnosti vložili kazensko ovadbo in odškodninsko tožbo za povzročeno materialno škodo," so napovedali. Ob tem so dodali, da je vožnja z vozili po tekaških progah izredno nevarna, zato tovrstnega početja ne bodo tolerirali in bodo ustrezno ukrepali zoper vsakogar, ki bi povzročal škodo ali ogrožal tekače na smučeh. V Planici je zaradi vožnje z motornimi vozili Policija posredovala tudi že letošnjo pomlad. Sredi maja so obravnavali zbiranje večjega števila voznikov starih športnih avtomobilov, ki so v nočnih urah z naglim speljevanjem povzročali velik hrup, na kar sta takrat opozorila Društvo za naravo – Jalovec in AAG. Dogajanje so obsodili tudi v nordijskem centru, policisti pa so napovedali poostren nadzor.

Svetlobno onesnaževanje Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) je medtem sporočila, da so 25. novembra od svojih članov prejeli pritožbo, da Nordijski center Planica vsak dan do 21. ure osvetljuje tekaške proge in s tem povzroča svetlobno onesnaženje. Eko patrulja je ugotovila, da se snopi reflektorjev širijo po celem centru in direktno v steno gore Ciprnik. "Gre za močno svetlobno onesnaževanje Triglavskega narodnega parka in degradacijo varovanega območja," so izpostavili v AAG. Ob tem so dodali, da so na progi za smučarski tek v približno dvourni prisotnosti opazili le dva tekača. Glede na aktualno energetsko krizo je okoljevarstvenike takšna osvetlitev presenetila. Poleg tega je po njihovih podatkih za osvetljevanje zasnežene proge za smučarski tek predpisana tehnologija osvetlitve, ki povzroča nično sevanje v nebo. V ponedeljek so svetlobno onesnaženje Ciprnika prijavili inšpekcijskim službam z zahtevo, da takoj in prednostno ukrepajo ter od Nordijskega centra Planica zahtevajo uporabo najboljših tehnologij za zmanjšanje vplivov na okolje, kasneje pa tudi striktno izvajanje sanacije okolja po izvedenem svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah. Prvenstvo bo namreč, kot so ocenili v AAG, ne samo v času izvedbe tekmovalnega dela, temveč tudi v času priprave in po zaključku prireditve, pomenilo velik poseg v okolje in v zaščiten del narave na področju Triglavskega narodnega parka. Zato se v AAG bojijo, da bo prišlo do hudih in v nekaterih primerih do nepopravljivih posegov v naravo in okolje. Opozorili so na pripravo parkirnih mest na zaščitenem vodovarstvenem področju Zelencev in na prvorazrednih kmetijskih zemljiščih ter na prekomeren obisk tega območja. "To ni v skladu z več naravovarstvenimi akti, kot tudi ne s strategijami upravljanja in trajnostnega turizma. Zaman je trud upravljavcev teh območij, če z vsako prireditvijo ogrozimo cilje in namene načrtovanja takih strategij," so zapisali v AAG.