V Planici smo vsi enaki

V Sloveniji je približno 170.000 ljudi z različnimi invalidnostmi, kar predstavlja 8,5 % celotne populacije. Ta podatek razkriva velik potencial, na katerega se lahko – ob ustrezni podpori in vzpostavitvi enakih priložnostih – naslonimo za krepitev družbene vključenosti. Ljudje z različnimi invalidnostmi prinašajo dragocene izkušnje, znanja in spretnosti, ki bogatijo družbo kot celoto. Njihov pogled na svet lahko vodi k inovacijam, večji empatiji in bolj vključujoči skupnosti. Pomembno je ustvarjati okolje, kjer so možnosti za prispevanje in uresničitev svojega potenciala dostopne vsem.

Prijave za prostovoljno delo so možne do 26. marca.

Letos v okviru FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici poteka vseslovenska pobuda, ki poudarja pomen vključevanja oseb z invalidnostjo kot aktivnih prostovoljcev v organizacijo in izvedbo enega izmed najpomembnejših slovenskih športnih dogodkov – Planica 2025. Ta ne navdušuje le z odlični rezultati skakalcev, temveč tudi z vrhunsko organizacijo, h kateri vsako leto pripomore več kot 500 prostovoljcev. Letos želi družba Mastercard s platformo SharePlanica narediti korak naprej, vključiti 10 % invalidov prostovoljcev ter dokazati, da so resnično vsi lahko del te že ponarodele zgodbe.

Tega se zavedajo tudi pri družbi Mastercard, ki podpira pobudo vključevanja prostovoljcev invalidov, poleg tega pa nas s serijo dokumentarnih filmov o neustavljivih članih naše družbe popeljejo v življenjske zgodbe treh izjemnih posameznikov – Viktorije Horvat, gluhe tekačice in maratonke; Tomija Jakše, gasilca in predsednika Inštituta Zlata pentljica; ter Gala Jakiča, podjetnika, programerja in nekdanjega parašportnika. Njihove zgodbe so prežete z neustavljivo energijo, odločnostjo in uspehom, kar nosi jasno sporočilo: invalidnost jih ne opredeljuje v celoti, temveč so njihove poti rezultat volje in predanosti pri doseganju življenjskih ciljev.

"Cilj kampanje je ozavestiti javnost, da invalidnost predstavlja vir inovacij in priložnost, s katerimi lahko vsak posameznik aktivno prispeva k razvoju družbe. Dokumentarni filmi v ta namen naslavljajo stereotipe, obenem pa poudarjajo moč vztrajnosti ter odločnosti, ki jo dokazujejo ljudje z invalidnostmi. Ponosni smo, da lahko z izvedbo tovrstnih aktivacij, ki tudi močno odražajo našo zavezanost spodbujanju raznolikosti in ustvarjanju enakih možnosti, pomembno prispevamo k napredku družbe," je povedal Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercard Slovenija.

Zgodbe Viktorije, Tomija in Gala, ujete v večnost

Življenjska pot izbranih posameznikov je predstavljena v treh kratkih dokumentarnih filmih Neustavljivi v Planici z Viktorijo, Tomijem in Galom v glavni vlogi. V njih želi Mastercard orisati, kako pomemben člen družbe predstavljajo posamezniki z različno invalidnostjo, z naslavljanjem stereotipov in opozarjanjem na spremembe pa pomembno prispevajo k raznolikosti v družbi. Združeni v daljšem dokumentarnem filmu pa bodo izbrani neustavljivi protagonisti letošnje Planice s plemenitim namenom svojo zgodbo razgrnili konec aprila ter s tem dodatno izpostavili, kako je navkljub oznaki invalid možno živeti polno in aktivno življenje - tako v vsakdanjem življenju kot znotraj poklicnih usmeritev.

Na shareplanica.si za prijavo med prostovoljce invalide

Planica so ljudje, ki jo ustvarjajo. Poleg izurjenih strokovnjakov vsako leto pomaga več kot 500 prostovoljcev, prvič doslej pa na pobudo družbe Mastercard med prostovoljce vabi tudi invalide. Enako kot prejšnja leta pa lahko vsak posameznik na platformi shareplanica.si objavi lastni prevoz in si tako deli pot do največjega slovenskega praznika in doživetja pod planiško velikanko.

Ko smo vsi lahko del FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih 2025.

