V Planici večje skupine skandinavskih navijačev, zanimanje tudi med domačini

Tribune tekaškega stadiona v Planici, kakršnih organizatorji od začetka svetovnega prvenstva še niso videli.

"Če smo v preteklem tednu zbrali slabih 30 tisoč gledalcev, potem verjamem, da bomo sedaj v drugi polovici to številko zanesljivo presegli in se približali nekje številki 70, morda celo 75 tisoč obiska v vseh tekmovalnih dneh," pove Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica.

Med njimi so bili danes predvsem Skandinavci - Norvežani in Švedi –, ki se, za razliko od marsikaterega Slovenca, nad cenami hrane in pijače ne pritožujejo.

Po drugi strani pa naj bi bile prav visoke cene namestitev v Kranjski Gori razlog, da je veliko tujih navijačev proste postelje poiskalo čez mejo, denimo v italijanskem Trbižu, kamor smo se danes zapeljali tudi mi. Prvi vtis pa: podobno kot prejšnje dni v Kranjski Gori - prazne ulice, prazni lokali, o navijačih ne duha ne sluha.

"Ob tej uri je težko opaziti gnečo. Bližje kot bo večer, več ljudi boste lahko videli. Takrat mesto zaživi," pove eden od mimoidočih.