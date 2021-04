V počastitev 80. obletnice ustanovitve OF Pahor odkril spominsko ploščo

"Vaše dejanje je simbolno, ima pa tudi stvaren pomen – tudi v luči prihodnosti. Gre za duh, na katerem je utemeljena naša skupna evropska domovina – na spravi," je v nagovoru poudaril predsednik republike, ki je nemški veleposlanici in veleposlaniku Pollmannu v imenu države in v svojem osebnem imenu izrazil hvaležnost za njuno odločitev, da se spominu na zgodovino hiše poklonita s postavitvijo spominske plošče. Dejal je, da je bil znameniti sestanek v Vidmarjevi vili prelomnega pomena, partizansko gibanje pa je bilo nenadomestljiv del zgodovinskega loka, ki je ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja omogočil demokratične in osamosvojitvene procese, ti pa so privedli do ustanovitve lastne države, samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Predsednik Pahor je tudi izrazil željo, da bi se mlade generacije s ponosom spominjale tega obdobja, ko smo Slovenci vnovič ubranili svojo svobodo sami in v sodelovanju z zavezniki. Poudaril je pomen razumevanja, da na ramenih tega upora stoji ustanovitev lastne države.