V Podčetrtku odkrili novo odlagališče komunalnega blata

Iz vse več slovenskih krajev poročajo o nelegalnih odlagališčih blata. V Jerčinu v občini Podčetrtek so občani na travniku opazili okoli 40 kubičnih metrov odloženega komunalnega blata. O dogodku so bile obveščene pristojne službe in Policija, na kraj dogodka pa je odšla dežurna enota MEEL Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Občani so pristojne o odkritju odlagališča obvestili v petek okrog 12. ure. Gre za še eno v seriji odkritij nezakonitih odlagališč blata. Najprej je razburilo večje odlagališče v občini Hoče-Slivnica. Tam so v potoku nad botaničnim vrtom odložili večje količine grezničnega blata. Še vedno ni jasno, kdo je odgovoren za uničevanje okolja, saj deležniki prelagajo odgovornost. V povezavi z omenjenim odlagališčem so kriminalisti opravili več hišnih preiskav in pridržali šest oseb. Preiskava je pokazala, da je bilo v odvrženem blatu več nevarnih kovin ter bakterija salmonela, zoper šest fizičnih in dve pravni osebi pa je podana kazenska ovadba. Prav tako smo v zadnjem času poročali tudi o odvrženem blatu v Šentjurju, Dramljah in Zalogu.