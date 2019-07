V Podčetrtku odprli nov razgledni stolp, vreden 210 tisoč evrov

Na Rudnici v Podčetrtku so odprli razgledni stolp Zdravja in veselja. 40 metrov je visok, na vrh vodi 185 stopnic, počivate lahko na 13 platojih, postavljen pa je na nadmorski višini dobrih 650 metrov. Požel je pohvale domačinov in turistov, da je zanimiva izletniška točka in popestritev. Za razgledni stolp so porabili 210.000 evrov. V celoti so ga plačali z denarjem, zbranim od turističnih taks.