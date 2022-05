V podjetju Marka Bitenca zavračajo očitke o pomoči Počivalšku pri zlorabi uradnega položaja

V družbi MD-DX, ki je bila pred marcem 2021 imenovana Geneplanet diagnostika, so v odzivu zapisali, da so očitki iz domnevne ovadbe Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v svojem bistvu popolnoma napačni in neutemeljeni. Da nikakor niso mogli biti privilegirani, po njihovih besedah kaže tudi dejstvo, da je Slovenija za 90 njihovih ventilatorjev plačala "daleč najnižjo ceno v primerjavi z ostalimi kupci".

Ob tem poudarjajo, da je bil na Zavod RS za blagovne rezerve po sklenitvi posla trikrat uradno naslovljena prošnja, da se pogodba prekine, omenjenih 90 ventilatorjev pa vrne, ob tem pa bi podjetje zavodu vrnilo vsa finančna sredstva.

Kot navajajo, so NPU predložili vse pogodbe za nakup istega tipa in opremljenosti ventilatorjev za tuje kupce po višjih cenah in z boljšimi pogoji posla kot v primeru nakupa zavoda za blagovne rezerve. "Če drži, da je NPU to zapisal v ovadbo, je to v nasprotju z zbranimi dokazi, kar nam poraja resen dvom v nepristranskost in apolitičnost postopka," so zapisali.