V Podnanosu in Tolminu se je živo srebro povzpelo na 39 stopinj Celzija

Letos v Sloveniji tako visoke temperature dopoldne še nismo izmerili. V Podnanosu je že ob 11. uri termometer pokazal kar 37 stopinj, popoldne, ko je šibka burja obrnila v maestral, pa se je živo srebro v tam in v Tolminu povzpelo celo na 39 stopinj Celzija. V soboto, ko bo zapihal jugozahodni veter, bomo podobno visoke temperature izmerili tudi v nekaterih krajih osrednje in vzhodne Slovenije.

Petek in sobota sta najbolj vroča dneva tega vročinskega vala, ki bosta marsikje najverjetneje tudi vrhunec letošnjega poletja. Danes je najbolj vroče v notranjosti Primorske, jutri, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa bo vročina najbolj pritiskala v osrednjem in vzhodnem delu države. Ker bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, je Arso izdal najvišjo stopnjo opozorila za osrednjo in južno Slovenijo. Vročina bo jutri najbolj izrazita v južnem delu Ljubljanske kotline, na Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju, na Bizeljskem in tudi v Obsotelju, kjer bo živo srebro lokalno lahko preseglo 39 stopinj Celzija, kar je zelo blizu julijskih rekordov. Tudi po nižinah preostalega dela Slovenije se bo ogrelo nad 35 stopinj in celo v krajih na okoli 1000 metrov nadmorske višine bodo temperature presegle 30 stopinj Celzija.

Manjša osvežitev nas bo z obratom vetra na severovzhodno smer dosegla jutri pozno popoldne in zvečer, ko nas bo oplazila oslabljena vremenska motnja. Takrat bo predvsem na severu Slovenije nastalo nekaj neviht, lahko se bo razvilo tudi kakšno krajevno neurje z močnimi sunki vetra in točo. Nedelja bo ob povečani oblačnosti in krajevnih nevihtah v večjem delu Slovenije za dobrih pet stopinj manj vroča od sobote, bo pa huda vročina še naprej vztrajala na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Ogrelo se bo do 37 stopinj Celzija. Ponedeljek bo sončen in zelo vroč po vsej Sloveniji. Pričakujemo lahko temperature od 34 do 38 stopinj Celzija.

icon-expand Rdeče opozorilo FOTO: Arso