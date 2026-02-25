Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V podporo My Voice, My Choice tudi Hillary Clinton, Trudeau, Mark Ruffalo ...

Bruselj, 25. 02. 2026 12.38 pred 47 minutami 2 min branja 24

Avtor:
Ne.M. STA
Inštitut 8. marec ob zmagi pobuce My Voice My Choice

Evropska komisija bo v četrtek odgovorila na evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, pod katero se je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Podporo so izrazila tudi številna druga znana imena, med njimi Hillary Clinton, nekdanji kanadski premier Justin Trudeau, igralec Mark Ruffalo, igralka Alyssa Milano ...

Evropska komisija bo sporočila, ali bo v četrtek na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne. Bruselj je pobudo My Voice, My Choice, ki jo je koordiniral Inštitut 8. marec, sprejel 1. septembra lani, potem ko jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU.

Da komisija odgovori na pobudo, mora ta zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah unije. Slednje je organizatorjem pobude za varen in dostopen splav uspelo v 19 članicah.

Preberi še Poziv Komisiji: Ženska, ki ji prepovedo odločati o lastnem telesu, ni svobodna

Pobuda predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi se mu lahko države članice priključile po lastni presoji. Namen mehanizma bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve ne morejo dostopati v svoji državi in se odločijo za potovanje v drugo državo članico.

Nika Kovač
Nika Kovač
FOTO: Damjan Žibert

V odprtem pismu predsednici Ursuli van de Leyen in članom Evropske komisije so zapisali: "Evropski parlament je spregovoril; zdaj ima evropska komisija priložnost ukrepati". V času, ko so pravice žensk pod napadom in ko so mnogi izgubili vero v skupno delovanje, pobuda My Voice, My Choice dokazuje, kaj je mogoče doseči s pogumom, vztrajnostjo in solidarnostjo, lahko preberemo v pismu.

"Pozivamo vas, da ukrepate z enakim upanjem in odločnostjo, ki je združila milijone ljudi za ta cilj. Svet vas opazuje, ne le da bi videl, kakšno odločitev boste sprejeli, ampak tudi, ali bo Evropa še naprej vodilna na področju enakosti, demokracije in pravic žensk," so še zapisali. Pod pismom lahko vidimo naslednja znana imena:

Jacques Audiard, filmski režiser

Tarana Burke, ustanoviteljica gibanja Jaz tudi

Sophia Bush, igralka in aktivistka

Martin Chungong, generalni sekretar Interparlamentarne unije

Helen Clark, 37. premierka Nove Zelandije, nekdanja administratorka Programa Združenih narodov za razvoj

Hillary Rodham Clinton, nekdanja ameriška državna sekretarka

Mati Diop, igralec in režiser

Virginie Efira, igralka

Dalia Grybauskait, nekdanja predsednica Litve

Geeta Rao Gupta, nekdanja ameriška veleposlanica za globalna ženska vprašanja

Tarja Halonen, nekdanja predsednica Finske

Arthur Harari, filmski režiser

Katrín Jakobsdóttir, nekdanja predsednica vlade Islandije

Sanna Marin, nekdanja finska premierka

Beatriz Merino, nekdanja perujska premierka

Alyssa Milano, igralka in ambasadorka UNICEF-a

Alyse Nelson, predsednica in izvršna direktorica, Vital Voices Global Partnership

Mary Robinson, nekdanja predsednica Irske in visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice

Anja Rubik, manekenka, filantropinja, ustanoviteljica fundacije Sexedpl

Mark Ruffalo, igralec in zagovornik

Niels Schneider, igralec

Gloria Steinem, avtorica in feministična organizatorka

Justine Triet, filmska režiserka

Justin Trudeau, nekdanji kanadski premier

Mabel van Oranje, aktivistka za človekove pravice

Diane von Furstenberg, modna oblikovalka, avtorica in filantropinja

znana imena my voice my choice splav evropska komisija

Predlagane spremembe v korist normirancev čez prvo oviro

Repića izpustili iz pridržanja, v preiskavah zasegli 50 naprav in kos orožja

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
25. 02. 2026 13.25
A Janše pa Vrtovca pa ni Nika vpisala na ta imenenten senam?
Odgovori
+1
1 0
RichPiana
25. 02. 2026 13.24
Sama WEF smetana. Aja sej Nika je bila tudi v Davosu.
Odgovori
+1
1 0
Jak Tobim
25. 02. 2026 13.23
samo 1,1 miljiona. v EU živi pol milijarde ljudi. halo? a sploh veste kako noro marginalno novico sedaj prodajate? dva promila? a res ne more kdo uporabiti malo pameti - samooklicana elita bogatih priviligirancev, ki vleče denar od davkoplačevalcev po svetu in tukaj taka propaganda za to noro bogato elito (kar našo Niko pogledati - zasebno letalo do najbolj dragega srečanja na planetu v švicarskem Davosu za selfi z bivšim kanadskim predsednikom, ki so ga tam izpljunili in se ga sramujejo). podpisalo je po celem planetu za 0,2 % prebivalstva EU - to je taka manjšina, da ne doseže niti tistega 1 % , ki kakšnemu Stefanoviću omogoča preživeti leto brez službe od davkoplačevalskega denarja, ker je na volitvah v državni zbor zbral ravno dovolj glasov, da živi na tuj račun, niti toliko ne. kot ko Billu Gatesu plačuješ, da lahko objaviš rezultate raziskovalnega dela. ta svet je res obrnjen na glavo.
Odgovori
+1
1 0
orhideja79
25. 02. 2026 13.21
Pravica do splava je v Sloveniji ustavna pravica (55. člen), ki omogoča svobodno odločanje o rojstvu otrok. Do 10. tedna nosečnosti je splav na zahtevo nosečnice zakonit in brezplačen. Po 10. tednu o prošnji odloča komisija, poseg pa je mogoč do 28. tedna. Halo ljudje, a ta ženska ponovno odkriva toplo vodo???
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
25. 02. 2026 13.20
Kletni troli spet na delu. Dejte še napisat, kako je splav dovoljen po celi EU, ker nas še niste dovolj nasmejali...
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
25. 02. 2026 13.19
Kdo pri zdravi pameti se danes še hvali z podporo Bill Clintonu dli Clintonovim?
Odgovori
+3
3 0
Cenb77
25. 02. 2026 13.17
važn da niki kolač kapljajo dinarčki...
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
25. 02. 2026 13.22
A bi morali samo Jufki in fajmoštru Vrtovcu?
Odgovori
0 0
Samo navijač
25. 02. 2026 13.14
Da si po vsej tej ...... se upajo omenit Clintonove.... Omg???
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
25. 02. 2026 13.14
Mlatilci prazne slame in izprijenci ne bodo in niso zgled.
Odgovori
+1
3 2
300 let do specialista
25. 02. 2026 13.13
Sama satanijada in "stand by zvezdniki", ki se aktivirajo po potrebi in za potrebe agende. To mi že zelo dobro poznamo in vemo, ti je proti normalnemu, tradicionalnemu življenju.
Odgovori
+2
4 2
dannyer
25. 02. 2026 13.12
šeen dokaz ,da skrajn demorkati fimacirajo to organizacijo in silijo nekaj kar ima evropa urejeno. zanimivo ,da ti skrajno levi podpriajo spalve pri 5, 6 in 9 mesecih. brez razloga. pač anti lovek agendo. EU države imajo to urejeno in to je v pristojnosti ljudi.
Odgovori
+3
4 1
igy02
25. 02. 2026 13.11
Ojej, spet ta živi hamburger.
Odgovori
+3
4 1
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 13.11
kako bo Jufka to prenesel?
Odgovori
-2
2 4
SDS_je_poden
25. 02. 2026 13.13
Težko. Se boji Nike, ker ga povozi kot bi rekel keks.
Odgovori
+0
2 2
Sl0venc
25. 02. 2026 13.04
Stavim en milijon, da je Nika naredila ta članek. Nihče je ne podpira, niti ženske ne.
Odgovori
+7
9 2
SDS_je_poden
25. 02. 2026 13.06
Seveda jo podpiramo, ne lapaj na pamet.
Odgovori
-5
2 7
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 13.12
misliš staviš celotno socialno podporo
Odgovori
+3
3 0
An?o
25. 02. 2026 13.04
No comment. To ne služi nikomur kot korist.
Odgovori
+4
4 0
lokson
25. 02. 2026 13.03
Resno??
Odgovori
+1
2 1
3320.
25. 02. 2026 13.02
Ogabno
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
25. 02. 2026 12.45
Z navedbo Clintonove si samo delajo škodo
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543