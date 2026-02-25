V podporo My Voice, My Choice tudi Hillary Clinton, Trudeau, Mark Ruffalo ...

Evropska komisija bo sporočila, ali bo v četrtek na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne. Bruselj je pobudo My Voice, My Choice, ki jo je koordiniral Inštitut 8. marec, sprejel 1. septembra lani, potem ko jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Da komisija odgovori na pobudo, mora ta zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah unije. Slednje je organizatorjem pobude za varen in dostopen splav uspelo v 19 članicah.

Pobuda predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi se mu lahko države članice priključile po lastni presoji. Namen mehanizma bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve ne morejo dostopati v svoji državi in se odločijo za potovanje v drugo državo članico.

Nika Kovač FOTO: Damjan Žibert