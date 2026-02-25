V podporo My Voice, My Choice tudi Hillary Clinton, Trudeau, Mark Ruffalo ...

Evropska komisija bo sporočila, ali bo v četrtek na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne. Bruselj je pobudo My Voice, My Choice, ki jo je koordiniral Inštitut 8. marec, sprejel 1. septembra lani, potem ko jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU.
Da komisija odgovori na pobudo, mora ta zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah unije. Slednje je organizatorjem pobude za varen in dostopen splav uspelo v 19 članicah.
Pobuda predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi se mu lahko države članice priključile po lastni presoji. Namen mehanizma bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve ne morejo dostopati v svoji državi in se odločijo za potovanje v drugo državo članico.
V odprtem pismu predsednici Ursuli van de Leyen in članom Evropske komisije so zapisali: "Evropski parlament je spregovoril; zdaj ima evropska komisija priložnost ukrepati". V času, ko so pravice žensk pod napadom in ko so mnogi izgubili vero v skupno delovanje, pobuda My Voice, My Choice dokazuje, kaj je mogoče doseči s pogumom, vztrajnostjo in solidarnostjo, lahko preberemo v pismu.
"Pozivamo vas, da ukrepate z enakim upanjem in odločnostjo, ki je združila milijone ljudi za ta cilj. Svet vas opazuje, ne le da bi videl, kakšno odločitev boste sprejeli, ampak tudi, ali bo Evropa še naprej vodilna na področju enakosti, demokracije in pravic žensk," so še zapisali. Pod pismom lahko vidimo naslednja znana imena:
Jacques Audiard, filmski režiser
Tarana Burke, ustanoviteljica gibanja Jaz tudi
Sophia Bush, igralka in aktivistka
Martin Chungong, generalni sekretar Interparlamentarne unije
Helen Clark, 37. premierka Nove Zelandije, nekdanja administratorka Programa Združenih narodov za razvoj
Hillary Rodham Clinton, nekdanja ameriška državna sekretarka
Mati Diop, igralec in režiser
Virginie Efira, igralka
Dalia Grybauskait, nekdanja predsednica Litve
Geeta Rao Gupta, nekdanja ameriška veleposlanica za globalna ženska vprašanja
Tarja Halonen, nekdanja predsednica Finske
Arthur Harari, filmski režiser
Katrín Jakobsdóttir, nekdanja predsednica vlade Islandije
Sanna Marin, nekdanja finska premierka
Beatriz Merino, nekdanja perujska premierka
Alyssa Milano, igralka in ambasadorka UNICEF-a
Alyse Nelson, predsednica in izvršna direktorica, Vital Voices Global Partnership
Mary Robinson, nekdanja predsednica Irske in visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice
Anja Rubik, manekenka, filantropinja, ustanoviteljica fundacije Sexedpl
Mark Ruffalo, igralec in zagovornik
Niels Schneider, igralec
Gloria Steinem, avtorica in feministična organizatorka
Justine Triet, filmska režiserka
Justin Trudeau, nekdanji kanadski premier
Mabel van Oranje, aktivistka za človekove pravice
Diane von Furstenberg, modna oblikovalka, avtorica in filantropinja
