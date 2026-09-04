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Slovenija

V podporo referendumu o interventnem zakonu zbrana več kot tretjina podpisov

Ljubljana, 04. 09. 2026 13.10 pred 1 uro 1 min branja 47

Avtor:
A.K. STA
Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu

V sindikalnih centralah so v treh dneh zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali prek 14.000 od potrebnih 40.000 podpisov. Na spletni strani Proti razkroju Slovenije je trenutno navedena številka 14.054 podpisov.

Kmalu po začetku zbiranja podpisov je sicer prišlo do težav pri njihovem dodajanju prek portala eUprava, kar je razburilo sindikaliste, ki so pristojne pozvali k takojšnjemu ukrepanju, trenutno pa poročil o tovrstnih izzivih ni.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Predlagatelji so nasprotno kot sindikati prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomur nič ne jemlje. Tako kot gospodarska združenja ga vidijo kot prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države. Pri tem so kritični do sindikatov, ki da želijo odžirati koristi, ki jih zakon prinaša ljudem, in želijo državo vrniti v stare čase socializma.

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunajparlamentarna stranka Prerod so medtem enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

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KOMENTARJI47

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
04. 09. 2026 14.08
Slovenci, ne dovolimo razkroja Slovenije! Bolano vodstvo države, bolana dejanja, ki niso v prid Sloveniji!
Odgovori
-3
4 7
Slovenecsem
04. 09. 2026 14.07
Levičarji lažete, vsi bomo imeli več, in ne manj, banda pokvarjena.
Odgovori
+2
6 4
Dobro je
04. 09. 2026 14.13
ja ce nardis luknjo s tem pa če majo od tega več bogati kot revni, potem so revni na slabšem, ker luknjo bodo morali pa vsi pokriti.
Odgovori
0 0
Desniprepad
04. 09. 2026 14.16
Kaj pa boš imel tem zakonu več za mleko pa kruh boš prišparal par evrov na račin šolstva, sociale, zdravstva. Bogataši bo dobili tisočaka več ali dva več. pa tisti ki oddajajo stanovanja bodo imeli več tudi niso glih revni razen, če ne delajo nič. Pridobijo naveč tisti ke že imajo veliko, vsi ostali pa izgubimo. Šolanje zdravstvo, varstvo odraslih, socaijala( to je potrebno samo dobro nadzirat)..... itd. Lažejo vam pa vaši desničarji kakšna je njihova agenda.
Odgovori
0 0
24bata
04. 09. 2026 13.58
To nenehno žaljenje levih in desnih prosim,da združite moči in naredite nekaj za slovenski narod.
Odgovori
+5
5 0
Desniprepad
04. 09. 2026 14.08
Točno tako moralo bi biti v parlematu kot prizvolitvi papeža dokler ni bel to pomeni 2/3 usklajene podpore spemembe zakona so zaprti v parlamentu in se zmenijo kaj je najbolje za našo državo ali skrajno levo ali skrajno desno zame bi bilo najbolje nekaj vmes po moje.
Odgovori
+2
2 0
Rdečimesečnik
04. 09. 2026 13.57
Mi levaki smo za večje davke da bo več za ukrasti in zaščito lopovov
Odgovori
+3
8 5
igy02
04. 09. 2026 13.56
Kaj sedaj bomo to poslušali do novih volitev Groza. Sledim politiki v Italiji. Obe levici sta si popolnoma enaki. Samo razdiranje. Levico bi norali v EU prepovedati.
Odgovori
+5
9 4
Dobro je
04. 09. 2026 14.14
nevem kdo je bolj nor na denar, poglej si svojega idola oranžnega.
Odgovori
0 0
ActiveR
04. 09. 2026 13.55
Poglejmo kaj dobimo: Nižji davek od oddajanja stanovanja in sicer 15% oz. 5%; Osnovna živila (kruh, meso, mleko, jajca, sadje, zelenjava, sladkor, olje …) s 5% DDV; Vlada lahko za 9 mesecev zniža DDV na energente; Samozaposleni in kmetje z zelo nizkim prihodkom lahko plačujejo prispevke od največ 45% letne min. plače; Upokojenc lahko dela in hkrati prejema 100% pokojnino; Prejemniki delne pokojnine samodejno preidejo na 100% pokojnino; Kmetje ohranijo ugodnejši pavšal; Za javne zdravstvene delavce ostane možnost dodatnega dela pri drugih izvajalcih; Zamrznitev novega Zakona o gostinstvu; JS se bo očistil tistih, ki kljub izpolnjenim pogojem za pokoj še naprej lagodno živijo na naš račun; Kapica pri 7.500 € razbremenjuje predvsem visoke dohodke (še vedno pa bodo plačali oderuške dohodnine) - NE VIDIM NOBENEGA RAZKROJA SLOVENIJE! Kar pa se tiče razpada zdravstva, šolstva, dolgotrajne oskrbe pa VIDIM, DA JE NOVA VLADA TO PRAVILNO NASLOVILA IN REŠITVE SO V TEKU. Razpad in potop je bil v času Golobove vlade, in če bi pernati dobil še en mandat BI SE LAJNA SINDIKATOV URESNIČILA! Res mi je hudo, pa vendar, nalijmno si čistega vina - del Slovencev je tako butastih, vsaj teh 14.000, da slišjo rasti travo!
Odgovori
+7
12 5
Trnk
04. 09. 2026 14.15
Butas si ti . Ta zakon bi ustvaril milijardno luknjo.
Odgovori
0 0
KOdOvce
04. 09. 2026 13.55
"Posebej jih skrbi za socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve." - ali po domače, skrbi me, od kod bom še naprej vlekel denar, brez da sem zaposlen. Razumljivo, tudi mene bi skrbelo. Razkroj Slovenije hahahah noro
Odgovori
+8
10 2
Dobro je
04. 09. 2026 14.14
ovca si navadna.
Odgovori
0 0
najboljsa24
04. 09. 2026 13.47
Dokler država upravlja z našim denarjem tako kot upravlja, želim plačevati čim manjše davke. štiri leta so nam nabijali davke, pa javne storitve niso bile nič boljše-dejansko čelo slabše, pa se luknja v proračunu se je povečala. KAM JE ŠEL DENAR???!!! se pravi država z denarje opravlja SLABO!!!!
Odgovori
+12
16 4
KOdOvce
04. 09. 2026 13.56
Sprašuješ se? Poglej si na spletu seznam prejemkov nevladnih organizacij, maš odgovor. Pa ne zdaj gledat, ko je petek, si boš uničila vikend, če seveda ne delaš tudi za vikend. :)
Odgovori
+6
7 1
Dobro je
04. 09. 2026 14.15
nevladene organizacije so v vsaki demokratični državi, zakaj pa jst plačujem tvojo cerkev, lej jst nisem veren pa tut cerkev mi ni glih zahodit, je preveč zatohlo. Kaj mam jst od tega , pa se še vedno ne pritožujem.
Odgovori
0 0
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.45
Interventen zakon ni potreben! Vsako stvar naj sprejmejo v sodelovanju z socialnimi partnerji v posebnih zakonih! Ne pa vse skupaj! Malo dobrega, ogromno slabega v zakonu! V glavnem je to za darilo za bogate!
Odgovori
-12
5 17
Nianana95
04. 09. 2026 13.55
Slabo je za nedelneže, lenuhe, večne socialpodpornike, zna bit še kak NVO zraven. Kam spadate?
Odgovori
+7
8 1
najboljsa24
04. 09. 2026 13.44
kaj??!! sindikati se zavzemajo za višje davke???! K-VA???!!!
Odgovori
+14
17 3
petb
04. 09. 2026 13.46
Ne delaj se neumnega, oziroma, ali je to samokritika.
Odgovori
-6
2 8
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.47
Tisti nižji ddv se ne bo nikomur poznal! Par centov na teden!
Odgovori
-6
5 11
najboljsa24
04. 09. 2026 13.48
to glede DDV se pa tudi jaz strinjam, da je bedarija
Odgovori
+0
2 2
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.54
Tudi za oddajanje stanovanj! Nihče ne bo oddal po nižji ceni ali najemnikom znižal najemnino!
Odgovori
-1
2 3
KOdOvce
04. 09. 2026 14.01
PAR CENTOV NA TEDEN. IZ 280 NA 600EUR DAVKA VSAK MESEC ZA SP-JEVCA. To je golobček nardil. Marvričar bolestn
Odgovori
+1
2 1
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.42
Bravo💪
Odgovori
-3
6 9
lakica23
04. 09. 2026 13.39
Ti podpisniki so sami brezdelneži in lenuhi, ki živijo na račun države!
Odgovori
+15
21 6
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.41
Ko pa vaši zbirajo podpise za referendume so pa?
Odgovori
-6
5 11
proofreader
04. 09. 2026 13.35
Ko si je vrhunski podjetnik Golob izplačeval milijonske nagrade za delo v državnem Gen-I se sindikati sploh niso oglašali. Brodnjak pa jih neznosno moti.
Odgovori
+17
22 5
proofreader
04. 09. 2026 13.33
Sem preveril in Slovenija je edina država na svetu, kjer se sindikalisti borijo za nižje plače in višje davke.
Odgovori
+20
28 8
proofreader
04. 09. 2026 13.32
Poslanka Svobode pravi, da se je na Golem otoku opravljalo družbeno koristno delo.
Odgovori
+17
21 4
mazo111
04. 09. 2026 13.32
delat banda
Odgovori
+13
19 6
petb
04. 09. 2026 13.47
Zato, da ti še naprej ne boš delal? Sicer bi ob tej uri moral biti v službi.
Odgovori
-1
3 4
proofreader
04. 09. 2026 13.31
Nižji davki na hrano in najemnine bodo koristili vsem, ki si sami kupujemo hrano in plačujemo najemnino. Pa upokojencem ne bodo več trgali za dolgotrajno oskrbo. Tile mojstri sploh niso prebrali zakona.
Odgovori
+11
19 8
WOKEPROPAGANDA
04. 09. 2026 13.43
Nižje najemnine zaradi nižjega davka? Dokler je povpraševanje večje od ponudbe najemnine ne bodo padle!
Odgovori
+3
7 4
laufar1988
04. 09. 2026 13.31
Lewaki bo treba delat, ne pa lagat…levi sindikati ste res pokvarjeni in pika.
Odgovori
+7
15 8
JanezOrban
04. 09. 2026 13.31
Tako kot Zdaj slabo živimo pod Janšo,Vse še je podražlo v 3 mesecih,nismo pod Golobom nikoli
Odgovori
-6
10 16
mazo111
04. 09. 2026 13.33
bla bla
Odgovori
+5
9 4
Nianana95
04. 09. 2026 13.38
Res?? Dokaz ali samo spet ena lewaška laž? Lewakom je kraja in laž mati preživetja!
Odgovori
+5
9 4
spiderrrr
04. 09. 2026 13.30
Sram jih naj bo. Zrakomešalce!
Odgovori
+9
13 4
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