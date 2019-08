V poletnem času moramo bolj paziti na to, kakšno hrano kupujemo, kako jo hranimo in pripravljamo. Zaradi visokih temperatur se namreč lahko hitreje pokvari, posebej občutljiva hrana. Stare, pokvarjene ribe in morska hrana za prehrano ljudi niso primerne in so lahko celo zelo škodljive. Zato je pomembno, da znamo prepoznati, kdaj so ribe sveže in kdaj že stare, lahko tudi pokvarjene.