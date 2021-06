V poletnih mesecih se varnost v prometu zmanjša

Direktor Agencije za varnost prometa (AVP) Jože Hribar je povedal, da se je do maja letos zgodilo 5482 prometnih nesreč, kar je dva odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani, so pa te terjale več smrtnih žrtev kot lani. Umrlo je namreč 38 oseb, kar je sedem več kot lani. Je pa bilo v zadnjem petletnem obdobju manj huje in lažje poškodovanih v prometnih nesrečah. Več smrtih žrtev je po mnenju Hribarja mogoče pripisati zmanjševanju ukrepov za zajezitev epidemije in povečanju obsega prometa.

AVP znova apelira na vse, naj se počitniška sproščenost in brezskrbnost ne odraža v neupoštevanju prometnih pravil. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti in dobro pripravljeni. Upoštevajo naj prometna pravila in razmere na cesti in naj bodo še posebej pazljivi na pešce, kolesarje in motoriste.