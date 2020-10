V Policijskem sindikatu zgroženi nad dodatnimi nalogami, določenimi v predlogu zakona PKP5

"Pri tem je Policijski sindikat Slovenije imel enako konstruktivno držo pri novih vzpostavitvah in kontrolah na vseh mejnih prehodih zunanje meje, vzpostavitvah kontrolnih točk na notranji meji in nudenje asistence pri kontroli spoštovanja odrejenih ukrepov s strani zdravstvenih inšpektorjev. Navedene nove naloge je Policijski sindikat Slovenije smatral v okviru konstruktivne in državotvorne drže ter nuje pri vzpostavitvi takrat še nepoznanega virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega občutka nevarnosti, ki je bil prisoten med državljani," pišejo, ob tem pa dodajajo, da je tokrat šlo odločno predaleč.

Razumeli so, ko se je v času epidemije brez posvetovanja s sindikatom določilo, da zaradi nujnosti situacije policisti vročajo Odločbe o karanteni namesto pristojnih zdravstvenih inšpektorjev. Kot so zapisali, so takrat to smatrali za razumljivo in dopustno pomoč v zaostrenih razmerah.

Kot so zapisali v Policijskem sindikatu Slovenije v odzivu na predlog zakona PKP5, s katerim bi zaposleni v Policiji dobili številne dodatne naloge in obveznosti, se je vlada pri pripravi tega predloga izognila socialnemu dialogu. " Ugotavljamo, da je vlada v predmetnem predlogu zakona policistkam in policistom naložila nove naloge in bo s tem bistveno posegla v delovnopravna razmerja, pri tem pa se je izognila socialnemu dialogu," trdijo v PSS.

V novem predlogu zakona je spremenjena določba Zakona o nalezljivih bolezni, pišejo, obveznost odrejanja karantene pa nalagajo policistom in policistkam, in to kar v upravnem postopku. To v PSS označujejo za nesprejemljivo, saj, kot navajajo, za to niso strokovno usposobljeni, takšnih nalog nimajo ovrednotenih, niti zanje ne morejo prejeti pravičnega plačila. Prav tako nimajo opravljenih potrebnih izpitov, za katere pišejo, da »niso sami sbi namen«.

"Utemeljujemo, da je ukrep karantene ena od oblik omejitve prostosti oziroma svobode gibanja, ki ima podlago v preprečevanju nalezljivih bolezni. To dejstvo nalezljivih bolezni pa se bistveno razlikuje od ugotavljanja dejstev in razlogov kršitev javnega reda in miru, kaznivih dejanj in drugih nalog, za katere so strokovno usposobljene policistke in policisti. Strokovna usposobljenost pa je tudi eden od pogojev za ustrezno pravno varnost, ki ima lahko za posledico nestrokoven in nezakonit poseg v pravico do svobode gibanja oziroma omejitev prostosti državljanom," opozarjajo na to, da je ogrožena tudi pravna varnost državljanov.

Policisti bi sodeč po tem predlogu morali opravljati še druge naloge, ki so prej spadale v pristojnost zdravstvenega inšpektorati, in sicer prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi, da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo, prepovedati zbiranje ljudi na javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni, omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.