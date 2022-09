Pravi veterinarski čudež se je zgodil pri Časarjevih na Goričkem. Njihova krava je namreč povrgla kar štiri teličke. To je izjemna redkost, še redkeje pa vsi tudi preživijo. A prekmurski četverčki so zdravi, močni in vitalni, mama Murka pa v odlični formi in z dovolj mleka za vse tri bikce in teličko, ugotavljata tudi veterinarja, ki sta si ogledala naraščaj v Časarjevem hlevu.