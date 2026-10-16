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Slovenija

V Pomurju odkrili največjo ilegalno tovarno cigaret v Sloveniji

Lendava, 16. 10. 2026 15.14 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Kompleks nekdanje Nafte Lendava

V Pomurju so odkrili največjo ilegalno tovarno cigaret v Sloveniji, so potrdili na Generalni policijski upravi. Finančna uprava je po navedbah GPU 13. oktobra na severovzhodu Slovenije odkrila doslej največjo nezakonito proizvodnjo ponarejenih cigaret pri nas, vrednost ponarejenega blaga pa je več milijonov evrov.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva, kot je poročal portal Sobotainfo, vodi predkazenski postopek zaradi suma nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret in trgovine z ljudmi, so še odgovorili na GPU.

Kot so še pojasnili, je Finančna uprava odkrila popolnoma opremljeno nezakonito proizvodnjo ponarejenih cigaret. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je o ugotovitvah obvestila policijo, NPU pa je na podlagi naznanila začel predkazenski postopek.

Obsežna kriminalistična preiskava poteka že več dni, preiskovalci pa izvajajo intenzivne operativne aktivnosti na različnih lokacijah. Pri tem sodelujejo tudi z več nevladnimi organizacijami. Lendavainfo piše, da se proizvodnja nahaja v kompleksu nekdanje Nafte Lendava.

Kompleks nekdanje Nafte Lendava
Kompleks nekdanje Nafte Lendava
FOTO: LendavaInfo

Po prvih ocenah bi lahko oškodovanje proračuna znašalo več milijonov evrov. Natančnejši podatki o količinah zaseženega blaga in ocenjeni višini finančnega oškodovanja bodo znani po zaključku aktivnosti na terenu, so navedli na GPU.

Več podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti zaradi interesa nadaljnjih postopkov in prisotnosti tujih državljanov, ki so jih odkrili pri nezakoniti proizvodnji cigaret in so žrtve trgovine z ljudmi. Več informacij policija napoveduje v začetku prihodnjega tedna.

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KOMENTARJI16

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mbtukaj
16. 10. 2026 16.55
Na Kramariji v Mariboru čikov kolk hočeš.
Odgovori
0 0
flojdi
16. 10. 2026 16.53
??je v cikih ponaredek tobaka. .al kaj
Odgovori
0 0
OmniLiberalec42
16. 10. 2026 16.43
Vrednost več milijonov evrov z davkom ali brez?
Odgovori
-2
0 2
ArkaMast
16. 10. 2026 16.26
Za šolarje. Po novem je zaželeno kaditi. Minister je ZA.
Odgovori
-3
4 7
Smuuki
16. 10. 2026 16.36
Pa že če to tako praviš. Izgleda da si med bolje obveščenimi
Odgovori
+0
2 2
Dr Dre
16. 10. 2026 16.20
SDS se že pripravlja, sedaj se bo lahko kadilo v lokalih, gostilnah in Alkohol bo dostopen 24 ur na dan 💪💪.. Bravo JANŠA 💪💪💪. NAŠ HEROJ..
Odgovori
-2
5 7
Agent Provokator
16. 10. 2026 16.15
Pa saj to vsi počnemo.... pokažite mi eno firmo ali podjetnika, ki vodi svoje finance v nulo tako, kot je res.
Odgovori
+4
6 2
OmniLiberalec42
16. 10. 2026 16.44
Če je to sarkazem, haha, če ne nimam besed.
Odgovori
+1
1 0
dane30
16. 10. 2026 16.47
Bomo vsi vodili finance v nulo.. ko bo država vodila vse v nulo... se pravi nikoli...
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+2
2 0
Vladimir.Krutov
16. 10. 2026 16.05
Bolano kolk je teh ponaredkov v Sloveniji....sama juga dila
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+5
7 2
fan01
16. 10. 2026 15.57
Tujce je potrebno oglobiti in izgnati. Na kraju bodo še pomoč dobili, čeprav so goljufali državo. Domov naj gre goljufati - baraba.
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+2
6 4
kala 09
16. 10. 2026 15.50
Če je to največji problem v državi,potem mi res nimamo problemov.
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+14
17 3
Verus
16. 10. 2026 15.53
Saj to želijo doseč - da tako misliš.
Odgovori
+7
8 1
Verus
16. 10. 2026 15.54
Podobno kot ti pišejo, da je vse krasno, a rdeči križ v pomanjkanju zalog zaradi revščine. Obstajata dva svetova - tisti, ki ti ga laže politika, in tisti, ki je resničen.
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+9
10 1
Kviz
16. 10. 2026 15.47
In potem se čudimo da se na porokah prevažajo s Ferrariji in helikopterji.
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+8
9 1
ArkaMast
16. 10. 2026 15.35
Sedanji zdravstveni minister bo to legaliziral.
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+2
13 11
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