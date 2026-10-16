V Pomurju odkrili največjo ilegalno tovarno cigaret v Sloveniji

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva, kot je poročal portal Sobotainfo, vodi predkazenski postopek zaradi suma nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret in trgovine z ljudmi, so še odgovorili na GPU.

Kot so še pojasnili, je Finančna uprava odkrila popolnoma opremljeno nezakonito proizvodnjo ponarejenih cigaret. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je o ugotovitvah obvestila policijo, NPU pa je na podlagi naznanila začel predkazenski postopek.

Obsežna kriminalistična preiskava poteka že več dni, preiskovalci pa izvajajo intenzivne operativne aktivnosti na različnih lokacijah. Pri tem sodelujejo tudi z več nevladnimi organizacijami. Lendavainfo piše, da se proizvodnja nahaja v kompleksu nekdanje Nafte Lendava.