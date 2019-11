V ponedeljek bo snežinke marsikje prineslo do nižin

Sonce še naprej izgublja na moči in severna polovica Zemlje se počasi ohlaja. Prodori hladnega zraka od severa proti jugu bodo v naslednjih mesecih bolj izraziti in prvi hladen val bo Slovenijo oplazil že v soboto. Meteorološki modeli nam obetajo tudi nekaj padavin in morda bo v začetku decembra tudi nekatere nižine prekrila snežna odeja.

Naslednji meteorološki dejavnik, ki odloča, do katere višine bo snežilo je jakost oziroma intenziteta padavin. Ko pridejo snežinke v plast s pozitivno temperaturo, se začnejo taliti in spreminjati v dežne kapljice. Pri taljenju odvzemajo toploto okoliškemu zraku in ga na ta način hladijo. Močnejše kot so padavine, izrazitejše je ohlajanje okoliškega zraka in meja sneženja se na ta način zniža.

Proces ohlajanja je še posebej izrazit, kadar je malo vetra. Ko v nižjih plasteh ozračja ob padavinah piha močnejši veter, se meja sneženja dvigne. Z mešanjem zračne mase veter preprečuje ohlajanje zraka zaradi taljenja snežink, hkrati pa tudi suši zrak in na ta način slabi padavine.