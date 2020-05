V ponedeljek bo stekla obnova predora Golovec

V ponedeljek se mnogi vračajo na svoja delovna mesta, po dveh mesecih pa se odpirajo tudi šole in vrtci, zato je na naših cestah pričakovati povečan promet. Prav v ponedeljek pa bodo stekla tudi pripravljalna dela za obnovo zahodne cevi predora Golovec. V času pripravljalnih del bo promet tekel po dveh pasovih v vsako smer vožnje. Obnova celotnega predora pa bo predvidoma trajala dve poletni sezoni.

Podatki Darsa kažejo, da se je na povprečen delovni dan v letu 2019 med 6.30 in 8.30 skozi predor Golovec v smeri Bizovika peljalo 7230 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 6350. V popoldanski konici pa se je v letu 2019 med 14.45 in 16.45 skozi predor Golovec v obratni smeri proti Malencam peljalo 7762 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 7123. Tem podatkom so prilagodili tudi iskanje najustreznejšega termina in načina obnove predora. Že pred časom je bilo tako določeno, da se bodo pripravljalna dela za obnovo tripasovnega predora, ki ne zahtevajo popolne zapore, začela že v drugi polovici maja letos. Popolna zapora bo sledila 12. junija in bo predvidoma trajala do 16. avgusta. V tem času bo promet za osebna vozila tekel po vzhodni cevi, ki jo bodo obnavljali prihodnje leto.

Golovec - sever FOTO: Dars

Predor leži na enem najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja

Promet skozi predor je stekel v letu 1999. Predor je bil vseskozi redno vzdrževan, obsežnejših obnovitvenih posegov pa ni bil deležen.

Po več kot dveh desetletjih uporabe predora Golovec so v njem že vidne poškodbe, ki so posledica obrabe predora in specifičnih lastnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora, so zapisali na Darsu. Celovito sanacijo predora bodo izkoristili tudi za ureditev prezračevanja ter nadgradnjo razsvetljave in drugih varnostnih sistemov ter s tem izboljšanje varnosti v predoru. Obnova predora Golovec je za Dars po besedah člana uprave Vilija Žavrlana izjemno pomemben in problematičen projekt. "Problematičen predvsem, ker je del ljubljanskega avtocestnega obroča, ki je na slovenskem avtocestnem omrežju najbolj obremenjen," je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil Žavrlan.

Priprave na obnovo potekajo že dobri dve leti Na obnovo so se po njegovih besedah pripravljali dobri dve leti, od objave javnega naročila pa so se soočili s tremi krogi pritožb neizbranih ponudnikov. V začetku leta so izbrali izvajalca, aprila pa podpisali pogodbo s podjetjem Kolektor CGP. Vrednost pogodbenih del znaša 8,56 milijona evrov brez DDV. Ker so na ljubljanskem obroču prometne obremenitve najtežje, so se morali potruditi tudi pri izbiri najbolj ugodnega termina, je še pojasnil član Darsove uprave in dodal, da so vse prometne analize pokazale, da sta najugodnejša termina junij in julij v času poletnih dopustov. Direktor področja upravljanja na Darsu Bojan Banfi je dodal, da morajo v upravljavcu avtocest ob zagotovitvi maksimalne varnosti za uporabnike zagotoviti normalne potovalne čase. Med pripravo na projekt so že izvedli določene prilagoditve na infrastrukturi, je pojasnil. Kako bo potekal promet skozi predor? Pripravljalna dela v zahodni cevi bodo stekla 18. maja, ko se bosta po Banfijevih pojasnilih zaprla oba prehitevalna pasova. Vzpostavili bodo intervencijski pas za preusmeritev prometa iz zahodne v vzhodno cev, to pa naj ne bi bilo moteče za sam promet. Prava zapora zahodne cevi se bo začela 12. junija. Vozila bodo preusmerili v vzhodno cev, promet pa bo tekel po sistemu 1+2. Po pojasnilih Banfija bo to omogočilo sprotno prilagajanje jutranjim in popoldanskim konicam. Med obnovo bosta zjutraj vzpostavljena dva pasova v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, popoldne pa obratno. Med zaporo zahodne cevi bo po vzhodni dovoljen promet samo za vozila do 3,5 tone in bo potekal po hitrosti do 60 kilometrov na uro."Tovorna vozila in avtobusi bodo preusmerjeni na ostalo avtocestno omrežje oziroma na druge ceste," je dodal. Promet po obnovljeni zahodni cevi nameravajo sprostiti 17. avgusta.

Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor Golovec, je skozi leta ves čas naraščalo. Če je predor še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 1100 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 že več kot 2800, lani pa že skoraj 3500 na dan. Če bo v prihodnosti sprejeta odločitev o prepovedi tranzitnega tovornega prometa po severni ljubljanski obvoznici, bo to še bolj obremenilo voziščno konstrukcijo predora, ki mora zato ustrezati novim prometnim obremenitvam.