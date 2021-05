V ponedeljek bo več kot 103.000 upokojencev prejelo višjo pokojnino.

Najnižja pokojnina od 1. maja tako znaša 279,56 evra, zagotovljena pokojnina 620 evrov in zagotovljen znesek invalidske pokojnine 388,54 evra.

"Poleg rednih mesečnih nakazil je bilo v maju 2021, upoštevajoč novelo ZPIZ-2I, izvedeno povečanje 103.569 pokojnin, in sicer za 84.305 uživalcev na znesek zagotovljene pokojnine, za 11.120 uživalcev na zagotovljeni znesek invalidske pokojnine in za 8.144 uživalcev na znesek najnižje pokojnine," so sporočili z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija (ZPIZ).