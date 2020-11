V ponedeljek naj bi potrdili 1176 novih okužb

Je pa vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović za oddajo Dobro jutro dejala, da zdravniki, ki so tudi že desetletja v tem poklicu podobne situacije ne pomnijo. "To je neprimerljivo s čimerkoli, kar smo tisti, ki že desetletja delamo v medicini, videli. Gre za eno samo diagnozo, ogromno bolnikov, tudi takih, ki so res hudo bolni. Tako da je v obravnavo teh bolnikov usmerjeno res veliko energije, časa in zdravstvenega kadra," je povedala Beovićeva.

Glede na spremenjen način testiranja, pa je dejala, da je sedaj ključni pokazatelj resnosti situacije število bolnikov v bolnišnicah. Izboljšanje lahko realno pričakujemo v mesecu maju, je še dodala.

