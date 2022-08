V ponedeljek nov posvet političnega vrha o draginji in energetski varnosti

Prvi posvet, s katerim je bil predsednik vlade takrat zelo zadovoljen, je bil 20. julija. Med političnimi strankami po Golobovih tedanjih besedah praktično ni bilo razhajanj glede tega, kako ukrepati, za konec avgusta pa je napovedal novo srečanje.

Vlada je sicer v zvezi z izzivi na področju energetike sprejela že več ukrepov, napovedano je tudi posredovanje v zvezi s prehransko oz. splošno draginjo. Od 21. junija so tako na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest po državi po nekaj manj kot dveh letih cenovne liberalizacije spet regulirane cene 95-oktanskega bencina in dizla.

Julija se je ministrska ekipa odločila za omejitev cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev, torej bolnišnice, zdravstvene zavode, domove za starejše občane idr. Ta regulacija začenja veljati s 1. septembrom in bo veljala eno leto.

Začasno znižanje stopnje DDV-ja za nekatere energente

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, ali bo država v primeru plina prišla naproti trgovcem s subvencioniranjem razlike do regulirane cene, pri čemer izstop Komunalnega podjetja Velenje s trga ta teden kaže na to, kako velik izziv bo regulacija predvsem za manjše ponudnike.

DZ je na predlog vlade ta teden sprejel tudi začasno znižanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) z 22 na 9,5 odstotka na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje. Ta ukrep, ki dopolnjuje regulacijo cen, bo v veljavi od 1. septembra do konca maja prihodnje leto. Do nadaljnjega je podaljšan tudi ukrep za 50 odstotkov znižanih trošarin na bencin, dizel, kurilno olje, plin in elektriko, pri elektriki bo s 1. septembrom za 50 odstotkov znižan tudi prispevek za obnovljive vire energije.

Za naprej vlada pripravlja analizo možnosti regulacije cen še na drugih področjih. Gre za morebitno ponovno regulacijo cen kurilnega olja in omejitev cen daljinskega ogrevanja.

Neposredna pomoč socialno šibkim gospodinjstvom

Vlada je pred dnevi sprejela tudi zakonska predloga, ki prinašata prvo neposredno pomoč socialno šibkim gospodinjstvom in uvodno pomoč podjetjem zaradi visoke rasti cen energije. DZ ju bo potrjeval prihodnji teden.

Država bo tako z enkratnim energetskim dodatkom v vrednosti vsaj 200 evrov pomagala približno 63.000 posameznikom in družinam, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ter okoli 13.500 invalidom.