V ponedeljek potrdili 3432 okužb z novim koronavirusom

Zaradi covida-19 se je včeraj na navadnih oddelkih zdravilo sedem bolnikov več kot dan pred tem, intenzivno nego pa je zaradi te bolezni potreboval en bolnik več kot v nedeljo, so objavili na družbenem omrežju predstavniki Ministrstva za zdravje.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 190 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je enako število kot v nedeljo. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupaj 19 obolelih, kar je sedem več kot v nedeljo. Včeraj so umrli trije okuženi z novim koronavirusom, so še sporočili z ministrstva.

Prejšnji ponedeljek potrdili 51 okužb več kot ta ponedeljek

Čeprav so pristojni včeraj potrdili kar 2842 okužb več kot v nedeljo, je pri tem treba upoštevati, da se je v nedeljo testiralo precej manj ljudi kot včeraj. V nedeljo je PCR-test opravilo zgolj 479 ljudi, hitrega antigenskega pa 2413. Če pa primerjamo včerajšnji in prejšnji ponedeljek – pristojni so pred enim tednom potrdili 3483 okužb, kar je 51 več kot ta ponedeljek.