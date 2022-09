V ponedeljek potrdili 3483 okužb z novim koronavirusom

V ponedeljek so v Sloveniji ob 1066 PCR-testih in 9419 hitrih antigenskih testih potrdili 3483 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 167 okuženih, med njimi 78 zaradi covida. WHO ugotavlja, da se pri osebah, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, dramatično poveča tveganje za dolgi covid. Samo v Evropi naj bi prizadel kar 17 milijonov ljudi.

V ponedeljek so potrdili 3483 novih okužb.

Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo zaradi covida-19 v ponedeljek na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov, na intenzivni negi pa sedem. Umrl je en bolnik, okužen s koronavirusom. Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 167 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 16 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupno 12 bolnikov, kar je tri manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1754, kar je 145 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1022, kar je 65 več kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 21.553 primerov okužbe, kar je 1357 več kot dan prej. V Evropi naj bi dolgi covid prizadel 17 milijonov ljudi V Evropi je t. i. dolgi covid v letih 2020 in 2021 prizadel skoraj 17 milijonov ljudi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To pomeni, da je bilo prizadetih več kot 16 odstotkov od 102 milijonov ljudi, ki so se v 53 državah evropske regije WHO okužili v prvih dveh letih pandemije covida-19.

Dolgi covid pomeni, da ima posameznik še dlje časa po okužbi simptome, kot so utrujenost, kratka sapa in kognitivne motnje, na primer zmedenost, pozabljivost ali pomanjkanje koncentracije. Simptomi lahko trajajo ves čas od izbruha bolezni ali pa se pojavijo kasneje, lahko izginejo in se nato spet pojavijo, vse to pa lahko vpliva na običajne dejavnosti ljudi.