V ponedeljek prihod hladne fronte, zajele nas bodo padavine

Po daljšem obdobju sončnega in stabilnega vremena smo bili že v tem tednu priča bolj razgibanemu vremenskemu dogajanju. Nastajale so krajevne plohe, ponekod je celo zagrmelo.

Podobno vreme lahko pričakujemo tudi konec tedna, ko se bodo menjavala sončna in oblačna obdobja.

V prihodnjem tednu se bodo temperature nekoliko spustile in se gibale v območju običajnih vrednosti za sredino marca, napoveduje Agencija za okolje. Če bodo v ponedeljek temperature še blizu 15 stopinj, pa bodo od torka naprej večinoma le okoli 10.