V ponedeljek prihod hladne fronte, zajele nas bodo padavine

Po daljšem obdobju sončnega in stabilnega vremena smo bili že v tem tednu priča bolj razgibanemu vremenskemu dogajanju. Nastajale so krajevne plohe, ponekod je celo zagrmelo.
Podobno vreme lahko pričakujemo tudi konec tedna, ko se bodo menjavala sončna in oblačna obdobja.
V prihodnjem tednu se bodo temperature nekoliko spustile in se gibale v območju običajnih vrednosti za sredino marca, napoveduje Agencija za okolje. Če bodo v ponedeljek temperature še blizu 15 stopinj, pa bodo od torka naprej večinoma le okoli 10.
Do ponedeljka zvečer bodo padavine zajele večji del države in se nadaljevale tudi v noči na torek. K nam bo od severovzhoda dotekal hladnejši zrak, meja sneženja se bo predvidoma spustila do nadmorske višine okoli 800 m.
Po današnjih izračunih Arsa lahko od ponedeljka popoldne do torka dopoldne po Sloveniji večinoma pade od 10 do 20 mm padavin. V torek bodo čez dan padavine večinoma ponehale, od srede naprej pa lahko pričakujemo spremenljivo oblačno in suho vreme, a nekoliko hladnejše in vetrovno.
Jutranje temperature bodo od srede do sobote v zatišnih legah in v mraziščih lahko tudi pod lediščem.
