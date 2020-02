V ponedeljek velika nevarnost obsežnejših vetrolomov

Že drugič v tem mesecu nas čaka nevarno vremensko dogajanje. Če je severni veter sredi tedna največ težav povzročal v krajih pod Karavankami in Kamniško-Savinskimi Alpami , tokrat najbolj burno dogajanje ob jugozahodniku pričakujemo na severovzhodu države in v višjih legah.

Veter nad nami se že krepi, a opozorilnih hitrosti do večera še ne bo dosegel. Močneje bo začelo pihati v noči na ponedeljek, ko bodo sunki jugozahodnika v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah severovzhodne Slovenije že presegali 70 kilometrov na uro, še bolj vetrovno pa bo v ponedeljek čez dan. Takrat bodo najvišje hitrosti na izpostavljenih legah severovzhodne Slovenije (Slovenske Gorice, Haloze, Dravsko in Ptujsko polje ...) okoli 100, v hribih pa tudi nad 120 kilometrov na uro. Tako močan veter lahko povzroči obsežnejše vetrolome, zato je Agencija za okolje za vso Slovenijo izdala drugo najvišjo, oranžno stopnjo vremenske ogroženosti.

Kot piše v razlagi oranžnega opozorila, bodo vremenske razmere jutri nevarne. Napovedani so burni meteorološki pojavi. Na širšem območju je verjeten nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so človeška življenja. Čim pogosteje se seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami in tveganji. Brezpogojno upoštevajte uradne ukaze in priporočila, bodite pripravljeni na izredne ukrepe.