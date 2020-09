V ponedeljek velja: kdor ni v rumenem, ni Sloven'c

Mesec september je očitno rezerviran za največje slovenske športne uspehe. Pred tremi leti smo slavili zlato košarkarjev na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Lani smo se morali zadovoljiti s srebrom slovenskih odbojkarjev na finalu v Parizu. Letos, ponovno v Franciji, pa smo na najslavnejši tritedenski kolesarski dirki na svetu priča popolni prevladi naveze Roglič-Pogačar. Vključno z Rogličevo zmago rumene majice najboljšega v kolesarski karavani. »Chapeau«, kot bi dejali gostitelji.

Toda Pogi in Rogla, morda se zanju prime celo skupni vzdevek Pogla, v 21. etapah nista osvojila zgolj slavne francoske pentlje, ampak tudi srca številnih navijačev. Uspehom primerna je v Sloveniji aktualna kolesarska evforija.

Zadnja pobuda, ki jo je včeraj po etapi in dokončnem slavju Rogliča prek svojih družabnih omrežjih delila kolesarska zveza, je še posebej izvirna. S pobudo »Slovenija v rumenem« pozivajo vse državljane, naj si v ponedeljek v znak zmage, veselja, zabave in povezanosti oblečejo nekaj rumenega. Idejo je v manj kot 24 urah podprlo že veliko podpornikov – od športnih zvez, klubov, športnikov, podjetij in znanih obrazov s televizije ter interneta. Svojo pot pa je pobuda našla vse do vrha Triglava.

Če torej v ponedeljek nočete izstopati, ob zaščitni maski ne pozabite obleči rumenega kosa oblačila ali kakega rumenega modnega dodatka. Glede na leta zmagovalne dvojice jih bomo v prihodnje verjetno lahko še večkrat oblekli.

Naročnik oglasa je Kolesarska zveza Slovenije.