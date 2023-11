V ponedeljek začetek odvoza nevarnega mulja s Koroške v Avstrijo

Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu, bo remediacija mulja, pri kateri ga bodo očistili težkih kovin, potekala v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu pri Gradcu v Avstriji.

Na objavljeno javno naročilo ministrstva za okolje, podnebje in energijo je prispela samo ponudba podjetja Saubermacher Slovenija, odločitev o izboru ponudnika pa je že pravnomočna.

Količina onesnažene zemljine, predvidene za odvoz, znaša okoli 1700 ton in je pretežno odložena ob reki Meži, in sicer na meji med občinama Mežica in Prevalje. Manjša količina se nahaja v občini Dravograd na območju Otiškega Vrha, je bilo zapisano v dokumentaciji ob objavi javnega naročila.

Zaradi ureditve logističnih zadev so predstavniki ministrstva prejšnji teden opravili ogled na samem terenu. Pri nakladanju in odvozu mulja do tehtnice bo po navedbah ministrstva pomagal koncesionar, ki na kraju trenutno izvaja nujna sanacijska dela. Dinamika odvoza pa bo odvisna od vremenskih razmer.

Sicer pa se je stanje na terenu glede količin mulja spremenilo. Kar nekaj količin nenevarnega mulja sta direkcija za vode in direkcija za ceste že uporabili za sanacijska dela. "Dinamika odvoza preostalih količin mulja bo dorečena do sredine decembra," so še pojasnili na okoljskem ministrstvu.