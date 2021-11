V poostrenem nadzoru vozil, ki prevažajo odpadke, brez kršitev okoljskih predpisov

Kot so sporočili s PU Koper, so v poostrenem nadzoru sodelovali kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper, policijski inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Koper, policisti PPP PU Koper, PPIU PU Koper, Specializirane enote za nadzor prometa GPU, inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor ter uslužbenci FURS. Osnovni namen je bil povečanje aktivnosti policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine, spremljanje problematike in bolj učinkovit prenos informacij, potrebnih za odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z varstvom naravnega okolja, ter s tem posledično izboljšanje razmer na področju varstva okolja.

Pregledali so 38 motornih vozil, od tega 19 tovornih vozil, ki so prevažala odpadke. Pri tem so temeljito preverili vso dokumentacijo, ki je spremljala tovor, dokumente voznikov in vozil ter pregledali tovor. Zaznali so 12 kršitev cestno prometnih predpisov (največkrat pretežko vozilo, neuporaba luči, varnostnega pasu in drugi manjši prekrški) ter eno kršitev Zakona o tujcih. Kršitve okoljskih predpisov pa niso ugotovili.



Odpadki, ki so bili naloženi na kontroliranih tovornih vozilih, izvirajo večinoma iz Italije in so namenjeni v države srednje in vzhodne Evrope (Madžarska, Avstrija, Hrvaška, Poljska) ter Slovenijo. Večinoma so prevažali odpadke za gorivo cementarn (RDF), odpadni papir, kovine, mulj iz papirniške industrije, mehansko obdelane odpadke, lesne odpadke, v enem primeru tudi odpadne akumulatorje. Organizatorji prevoza so bila italijanska, madžarska in slovenska podjetja, prevozniki pa slovenska, hrvaška in madžarska transportna podjetja.