V poplavljeno Slovenijo prihaja tudi pomoč iz tujine

Finančno pomoč so doslej prispevali nekateri Slovenci, ki živijo v tujini. Slovenske skupnosti v tujini, med drugim tudi v Kanadi in na Finskem, pa so že začele z zbiranjem materialnih sredstev.

"Iskreno smo veseli za solidarnost iz tujine, da vsaj malo olajšamo trpljenje številnim slovenskim družinam, prizadetim v poplavah, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si uredili svoje domove. Podpora mreže Caritas in Slovencev po svetu v teh težkih časih je neprecenljiva," je v soboto še sporočila Slovenska karitas.

V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, so pomoč doslej ponudile tudi Hrvaška, Madžarska in Črna gora. Predsednik vlade Robert Golob je sicer v petek sporočil, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, škoda pa bo verjetno presegla 500 milijonov evrov.

Iz sveta novi izrazi podpore Sloveniji ob ujmi

"Evropa podpira Slovenijo, ki se sooča s hudimi poplavami," je poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ter družinam in prijateljem žrtev izrazila iskreno sožalje. Zapisala je še, da so ekstremne vremenske razmere v Evropi zaskrbljujoče, EU pa izraža solidarnost z vsemi, ki potrebujejo pomoč.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v imenu poljske vlade izrazil solidarnost z vsemi, ki so jih prizadele katastrofalne poplave. "Poljska je pripravljena nuditi podporo našim slovenskem prijateljem," je še zapisal.

Predsednik kosovske vlade Albin Kurti je v svojem tvitu izrazil sočutje z vsemi, ki so jih prizadele uničujoče poplave v Sloveniji in Avstriji. "Takšni dogodki nas opozarjajo na krhkost življenja ob okoljskih tveganjih in na pomen solidarnosti ter skupnega ukrepanja v boju proti grožnjam," je poudaril.

Albanski predsednik Bajram Begaj je izrazil solidarnost slovenski predsednici Nataši Pirc Musar in Slovencem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave ter jim zaželel, da bi kmalu znova obvladovali razmere.

Solidarnost s slovensko predsednico in ljudstvom je izrazil tudi islandski predsednik Gudni Thorlacius Johannesson. Ob tem je izpostavil, da ekstremni vremenski dogodki skrbijo vse.

"Francija izraža popolno solidarnost s Slovenijo, ki so jo prizadele hude poplave, in polno podporo evropski mobilizaciji," pa je tvitnilo francosko zunanje ministrstvo.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo pa je poleg solidarnosti izrazilo sožalje zaradi smrtnih žrtev in velike škode ob poplavah.

Že v soboto so v odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del Slovenije, izrekle sožalje in ponudile pomoč Hrvaška, Madžarska in Črna gora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zagotovila mobilizacijo pomoči, ko bo to potrebno.