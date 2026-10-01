Sedmerica ovadila Tamaro Vonta. Kaj ji očitajo?

Pred dvema letoma in pol je pred komisijo Tamare Vonta pričal vpliven lobist in solastnik PR-agencije Franci Zavrl, danes pa je na Policiji naznanil sum kaznivih dejanj, češ da je glavna parlamentarna preiskovalka vrtala pregloboko.

"Predsednica komisije me še danes žali in me tlači v neke zgodbe, hipotetične, da sem dobil denar od države in ga nesel Janezu Janši. In na to ne bom pristal," pravi danes Zavrl.

Pri tem je poslanko Svobode ovadil skupaj s še šestimi drugimi, ki so prav tako pričali pred isto komisijo. Ta je sicer še v prejšnjem mandatu na več kot 500 straneh končnega poročila ugotovila obvodno financiranje SDS prek medijske hobotnice in NSi prek strankarskega inštituta.

V njenem imenu pa danes pred kamero poslanski šef. "Denar se je iz javnih sredstev prelival preko posrednikov v zasebne žepe," je opomnil Borut Sajovic.

Glede pretekanja denarja iz Telekoma Slovenija na Novo 24, ki so jo ustanovili člani in simpatizerji SDS, so ljubljanski policisti v začetku leta na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Zavrl pa je s somišljeniki prepričan, da je Vontova zlorabila uradna pooblastila in neupravičeno vpogledala v poslovne skrivnosti.