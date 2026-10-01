Sedmerica ovadila Tamaro Vonta. Kaj ji očitajo?

Pred dvema letoma in pol je pred komisijo Tamare Vonta pričal vpliven lobist in solastnik PR-agencije Franci Zavrl, danes pa je na Policiji naznanil sum kaznivih dejanj, češ da je glavna parlamentarna preiskovalka vrtala pregloboko.
"Predsednica komisije me še danes žali in me tlači v neke zgodbe, hipotetične, da sem dobil denar od države in ga nesel Janezu Janši. In na to ne bom pristal," pravi danes Zavrl.
Pri tem je poslanko Svobode ovadil skupaj s še šestimi drugimi, ki so prav tako pričali pred isto komisijo. Ta je sicer še v prejšnjem mandatu na več kot 500 straneh končnega poročila ugotovila obvodno financiranje SDS prek medijske hobotnice in NSi prek strankarskega inštituta.
V njenem imenu pa danes pred kamero poslanski šef. "Denar se je iz javnih sredstev prelival preko posrednikov v zasebne žepe," je opomnil Borut Sajovic.
Glede pretekanja denarja iz Telekoma Slovenija na Novo 24, ki so jo ustanovili člani in simpatizerji SDS, so ljubljanski policisti v začetku leta na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Zavrl pa je s somišljeniki prepričan, da je Vontova zlorabila uradna pooblastila in neupravičeno vpogledala v poslovne skrivnosti.
"Najprej je šlo za poseg v mojo ustavno pravico do zasebnosti. Se pravi, Tamara Vonta me je na komisiji spraševala, s kom sem se srečeval, kdaj sem se srečeval, kolikokrat? To nima res nobene zveze s predmetom komisije," meni Zavrl.
Borut Sajovic pa: "Mora biti pomembno sporočilo, da v tem javnem političnem in poslovnem svetu nedotakljivih ni." Prepričan je tudi, da "v politiki ni naključij, kdaj je ta naznanitev prišla". "Poročilo Tamare Vonta ima že kar lepo brado. Zgodba je del referendumske kampanje zamegljevanja," ocenjuje.
Zavrl dodaja, da je komisija dobila vse podatke o poslovanju njegovih podjetij. "Če si na sodišču, potem sodišče zahteva podatke, ki se nanašajo na neko konkretno zadevo. Tukaj je šlo pa za tisoče transakcij," pravi.
Zavrla in druščino, ki pravi, da bi enako ravnal tudi, če bi ga na tak način zasliševal denimo SDS-ov Žan Mahnič, sicer pri ovadbi zastopa odvetniška pisarna aktualnega direktorja Sove Janeza Stuška.
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