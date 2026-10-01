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Slovenija

Sedmerica ovadila Tamaro Vonta. Kaj ji očitajo?

Ljubljana, 01. 10. 2026 19.33 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Anže Božič
Tamara Vonta

Lobist in solastnik vplivne PR-agencije Herman in partnerji Franci Zavrl, šef komuniciranja Janševe vlade Sebastijan Jeretič in še peterica drugih prič v nekdanji preiskovalni komisiji o obvodnem financiranju SDS in NSi so ovadili predsednico te iste preiskovalke Tamaro Vonta. Kaj ji očitajo? In kakšno zamegljevanje pri tem vidijo v poslankini stranki Gibanje Svoboda?

Pred dvema letoma in pol je pred komisijo Tamare Vonta pričal vpliven lobist in solastnik PR-agencije Franci Zavrl, danes pa je na Policiji naznanil sum kaznivih dejanj, češ da je glavna parlamentarna preiskovalka vrtala pregloboko.

"Predsednica komisije me še danes žali in me tlači v neke zgodbe, hipotetične, da sem dobil denar od države in ga nesel Janezu Janši. In na to ne bom pristal," pravi danes Zavrl.

Pri tem je poslanko Svobode ovadil skupaj s še šestimi drugimi, ki so prav tako pričali pred isto komisijo. Ta je sicer še v prejšnjem mandatu na več kot 500 straneh končnega poročila ugotovila obvodno financiranje SDS prek medijske hobotnice in NSi prek strankarskega inštituta.

V njenem imenu pa danes pred kamero poslanski šef. "Denar se je iz javnih sredstev prelival preko posrednikov v zasebne žepe," je opomnil Borut Sajovic.

Glede pretekanja denarja iz Telekoma Slovenija na Novo 24, ki so jo ustanovili člani in simpatizerji SDS, so ljubljanski policisti v začetku leta na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Zavrl pa je s somišljeniki prepričan, da je Vontova zlorabila uradna pooblastila in neupravičeno vpogledala v poslovne skrivnosti.

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"Najprej je šlo za poseg v mojo ustavno pravico do zasebnosti. Se pravi, Tamara Vonta me je na komisiji spraševala, s kom sem se srečeval, kdaj sem se srečeval, kolikokrat? To nima res nobene zveze s predmetom komisije," meni Zavrl.

Borut Sajovic pa: "Mora biti pomembno sporočilo, da v tem javnem političnem in poslovnem svetu nedotakljivih ni." Prepričan je tudi, da "v politiki ni naključij, kdaj je ta naznanitev prišla". "Poročilo Tamare Vonta ima že kar lepo brado. Zgodba je del referendumske kampanje zamegljevanja," ocenjuje.

Zavrl dodaja, da je komisija dobila vse podatke o poslovanju njegovih podjetij. "Če si na sodišču, potem sodišče zahteva podatke, ki se nanašajo na neko konkretno zadevo. Tukaj je šlo pa za tisoče transakcij," pravi.

Zavrla in druščino, ki pravi, da bi enako ravnal tudi, če bi ga na tak način zasliševal denimo SDS-ov Žan Mahnič, sicer pri ovadbi zastopa odvetniška pisarna aktualnega direktorja Sove Janeza Stuška.

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tamara vonta preiskovalna komisija franci zavrl

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KOMENTARJI20

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Polona.
01. 10. 2026 20.33
Sama bom dejala čudovito dekle je Tamara.
Odgovori
-2
0 2
Slavko BabIč
01. 10. 2026 20.34
Čudovito dekle je urška, ki dela samo do 12.00 ure SB Celje!
Odgovori
0 0
dante_
01. 10. 2026 20.31
Tamara Vonta njena slika v SSuniformi je kar na mestu
Odgovori
+2
4 2
Polona.
01. 10. 2026 20.33
Tako bom rekla ,da lepo ji pristoji.
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
01. 10. 2026 20.34
Novi obraz je pukljasti z diamantnim pilingom face in čang šlang čajem urške1
Odgovori
+0
1 1
Muki.
01. 10. 2026 20.28
Tamara Vonta je bodoči novi obraz na levici in naše novo upanje.
Odgovori
-4
2 6
Slavko Bablč
01. 10. 2026 20.29
Točno tako.
Odgovori
-4
1 5
Slavko BabIč
01. 10. 2026 20.31
Čelavi rabi samo še diamantni piling od Matoza!
Odgovori
-1
2 3
odlekiran
01. 10. 2026 20.32
(ob)upanje:)
Odgovori
-1
1 2
tina se je kur bala
01. 10. 2026 20.28
Vse ji pise na izrazu obraza. Pa jo spustite v shrambo.
Odgovori
+2
4 2
Mens sana
01. 10. 2026 20.17
.............Franci je eden od četverice zdraharjev pred osamosvojitvijo, prijatelj tovariša Janeza in sedaj, ko je princ teme na oblasti je čas za obračun s tistimi, ki si upajo razgaliti kako se krade naš denar in ga deli med prijatelji.................
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-4
4 8
vlahov
01. 10. 2026 20.10
Vonto in niko bo treba pregledat, če so krive tudi obsodit , in po potrebi obsodit in na Ig , da premislita malo kaj počneta.
Odgovori
+5
7 2
kunccix
01. 10. 2026 20.09
Ko lisici stopiš na rep…. 4krat proti, da fliknemo tele prevarante v politično zgodovino in arest
Odgovori
-4
3 7
zvoneti
01. 10. 2026 20.02
Tole meni deluje kot zastraševanje bodočih preiskovalnih komisij, da ne vrtajo pregloboko.
Odgovori
-4
3 7
JApajaDAja
01. 10. 2026 19.51
...in bivši direktor fursa s 1.10.zaposlen v zokijevem pašaluku mol ?
Odgovori
+4
5 1
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.42
Koliko podjetij imaš?
Odgovori
+0
3 3
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.41
Mala rovka, ki služi pri levih in desnih!
Odgovori
+0
3 3
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