V Portorož na najboljše penine

Čarobnost prostora za več kot 100 vzorcev penečih vin

Letošnji Festival penin bo v čudoviti Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož obiskovalce razvajal z več kot 100 vzorci penečih vin iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Francije. Predstavile se bodo vinske kleti iz vseh slovenskih vinorodnih dežel. Med njimi ne bo manjkala tudi največja istrska klet Vinakoper, ki svojo zgodbo vinogradništva in vinarstva ustvarja že od leta 1947. Ljubitelji izbranih mehurčkov boste lahko 26. decembra izbirali med belimi, rdečimi in rosé peninami, pripravljenimi po klasični ali charmat metodi, pa tudi med pravimi šampanjci iz francoske pokrajine Šampanje – vse v kombinaciji s prefinjenimi prigrizki izpod rok vrhunskih chefov. Poleg istrskih kulinaričnih klasik, kot so pršut in fuži s tartufi, bodo na festivalu ponujali tudi ostrige, ki jih bodo s posebnim nožem odpirali kar pred gosti. Prava gurmanska specialiteta pa bo svež Piranski brancin Fonda, rezan na carpaccio in sashimi s solnim cvetom iz piranskih solin in istrskim oljčnim oljem. Vstopnice za Festival penin so že na voljo. Po predprodajni ceni jih lahko na spletni strani Festivala penin ter v TIC Portorož in TIC Piran kupite do 20. decembra oz. do razprodaje.