V Portorožu 20 odstotkov, v Ljubljani pa kar 80 odstotkov manj nočitev kot lani

Turistična izvidnica: ponudbo, zasedenost, cene, bone in spoštovanje ukrepov je za rubriko 24ur Inšpektor preverjala novinarkaIrena Pan. Med drugim ugotavlja, da na slovenski obali mnogi v gneči in sproščenem poletnem vzdušju preprosto pozabijo, da obstaja covid-19 in da je zato treba upoštevati varnostno razdaljo.

V Portorožu naj bi beležili le 20 odstotkov manj nočitev kot lani, zelo pa se je spremenila struktura gostov - kar 70 odstotkov gostov je zdaj iz Slovenije. Na Bledu je po prvih ocenah približno polovica manj gostov kot prejšnja leta. In če so bili v minulih letih v tem času na Bledu v veliki večini (95 odstotkov) tuji gostje, je slika letos drugačna - več kot polovica gostov letos poleti je iz Slovenije. V Ljubljani pa imajo v zadnjem času le 20 odstotkov prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani; večina teh gostov v Ljubljani je seveda iz tujine.

Zdravstvena inšpekcija je prejšnji konec tedna preverila osem gostinskih lokalov na slovenski obali in v treh odkrila kršitve. V glavnem je šlo za nezadosten razmik med mizami in neuporabo ali nepravilno uporabo zaščitnih mask.

Po državi pa je 36 nadzorov v lokalih opravila tudi delovna inšpekcija in v štirih primerih odkrila, da delodajalci delavcem niso zagotovili zaščitnih sredstev. V naslednjih dneh pa naj bi sledenje priporočilom NIJZ ob svojem rednem nadzoru preverjala tudi davčna inšpekcija.

Nocoj v rubriki 24ur Inšpektor tudi o izkušnjah z boni, o cenah, o zaščiti potrošnikov ... ? Kakšne so izkušnje, kaj kažejo preverjanja, kakšne so številke ... podatki, opozorila, primerjave ... Približno tretjina počitnic je za nami in nekatere ugotovitve so že tu, prav tako pa opozorila. Če je le mogoče, se tudi poleti izogibajte najbolj obljudenim krajem in za preživljanje dopusta izberite kraje z manj gneče. Spoštovanje ukrepov je odvisno od ponudnikov storitev, a tudi od nas samih. Natakarji in gostinci denimo še vedno pripovedujejo o strankah, ki se znašajo nad njimi, ko jih spomnijo na nošenje maske v notranjih prostorih.