Manj kot leto dni po uničujočem požaru v Portorožu odprli Lido

Portorož z novim objektom, imenovanim Lido, v samem centru kraja počasi nazaj dobiva sijaj, ki je v zadnjih letih precej zbledel. Sodobna stavba, ki ni le prenovljena, ampak obljublja tudi drugačno, bolj lokalno zgodbo z višjo ravnjo ponudbe.

"Vsebine so dejansko drugačne, upoštevali smo željo župana, da tukaj naj ne bi bilo več kebaba, in zraven smo pripeljali nove ponudnike, tako da bo tudi s tega vidika v Portorožu dosti boljše, kot je bilo leto nazaj," pove lastnik Ante Guberac. Vse to manj kot leto dni po uničujočem požaru. Bilo je sredi poletne turistične sezone. Ob množici zaprepadenih turistov je lanskega 14. julija ogenj požrl zgradbo. 2000 kvadratnih metrov površin so ognjeni zublji razdejali v celoti.