V Portorožu podelili oglaševalske nagrade

Na 31. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) so razglasili nagrajence. Agencija leta je postala agencija Shift, znamka leta pa A1 Slovenija. Med zmagovalci sta v različnih kategorijah slavila še družba Instant in zavod Radio Študent. Nagrado oglaševalska osebnost je prejel Mitja Tuškej, oglaševalec leta 2021 pa je postal Mercator. Mitja Tuškej, oglaševalec leta, je nagrade vesel, saj je potrditev njegovega dolgoletnega dela. Tudi Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercator, je ponosen, da je bil trud celotne ekipe prepoznan, to pa tudi potrjuje, da Mercator povezuje ljudi in to dela dobro. SOF je letos poleg temeljite prenove tekmovalnega programa zaznamovalo tudi veliko število prijavljenih del, ki je preseglo pričakovanja organizatorjev. Prijavljenih je bilo 100 del več kot lani, skupno pa se je za oglaševalske nagrade potegovalo 420 kreativnih rešitev, kar po navedbah organizatorjev dokazuje, da je festival še kako relevanten in živ. Med dobitniki nagrad je tudi A1 Slovenija, ki je prejela naziv znamka leta 2021, Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija in A1 Srbija, pa je nekaj besed namenil tudi spremembi znamke, kar ni bilo lahko. Kot je povedal, so se naučili bivati z novo blagovno znamko in dokazali, da so pri tem tudi uspešni. Dela je ocenjevala devetčlanska žirija, pri tem pa so žiriji s strokovnim znanjem pomagali tudi pridruženi člani. V prvem krogu ocenjevanja je sodelovalo tudi 56 članov tekmovalne akademije SOF, ki je prvič zaživela prav ob vstopu v novo desetletje. Da je letošnji festival postregel z vprašanjem, ki je ključno za prihodnost oglaševanja, potrjuje direktor trženja PRO PLUS, Aleš Muhič. SOF tradicionalno organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Na letošnjemu dvodnevnemu dogodku je bilo v ospredju vprašanje, komu zaupati v dobi digitalizacije. Kot ugotavlja več kot 1300 udeležencev, ki so se udeležili festivala, se v dobi splošne digitalizacije ni spremenila le oblika sporočanja informacij, temveč tudi ton komunikacije.