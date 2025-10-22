Svetli način
Slovenija

V pošiljki kumaric iz Indije odkrili prisotnost paracetamola

Ljubljana, 22. 10. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
64

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v pošiljki kumaric iz Indije, ki ni bila sproščena v promet, ugotovila prisotnost paracetamola. Živilo je bilo zadržano, še preden bi doseglo končnega potrošnika, pošiljko z nepredelanimi kumaricami v ocetni kislini pa bodo zaradi neskladnosti uničili.

Vložene kumarice (slika je simbolična)
Vložene kumarice (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru uradnega nadzora ob uvozu odvzela vzorec kumaric, namenjenih za nadaljnjo predelavo. Z analizo je bila dokazana vsebnost paracetamola.

Pošiljka je v Slovenijo prišla iz Indije, kumarice pa so zadržali v okviru uvoznega postopka in niso bile dane v nadaljnjo predelavo. Živilo tako ni doseglo končnega potrošnika, so sporočili z UVHVVR. Pošiljka bo v celoti uničena.

Gre za proizvajalca Blos Showers Agro, kumarice pa je v Slovenijo uvozilo podjetje Ahac d.o.o.

Ugotovitve uradnega nadzora bo ob 14. uri predstavila vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk. Izjavo bomo v živo prenašali na našem portalu.

Akuster
22. 10. 2025 13.07
A nima Ahac svoje proizvodne linije??!
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
22. 10. 2025 13.05
Eni trdijo da nas nalasc s hrano pocasi zastrupljajo. Kako?? Ce so kontrole
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
22. 10. 2025 13.02
špar, merkator, jager, tuš...so prodajali te kisle kumare...poroča večer...
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
22. 10. 2025 13.09
Droga. Kdo pa ne prodaja teh kumaric?
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
22. 10. 2025 13.01
najbrž je delavcu lekadol padu v linijo
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
22. 10. 2025 13.02
ga je glava začela bolt k je vidu plačilno najbrž
ODGOVORI
0 0
mmickica
22. 10. 2025 13.01
In kdo kupuje kumarice iz Indije?
ODGOVORI
0 0
smetilka
22. 10. 2025 12.56
+1
kok so pa drazje potem, ce je lekadol ze not?
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
22. 10. 2025 12.55
Iz indije, aja saj je pol slovenije lenih, da ne znano sami zase poskrbet!
ODGOVORI
0 0
baldahin
22. 10. 2025 12.53
+3
Vrh ledene gore slovensko živilsko-prehrambene mafije.
ODGOVORI
4 1
Združene države Evrope
22. 10. 2025 12.51
+2
Kdor kupi murke iz Indije si tudi ne zasluži kaj boljšega. Vzemite si tolko časa, da preberete s kod je izdelek. Na ulici tudi ne daste vsakemu indijancu, ki vam hoče kaj prodat, svojega denarja a ne? In če bi lenuhi nehali kupovati te izdelke iz najslabših držav, po vseh merilih, potem več teh izdelkov v naših trgovinah ne bi bilo.
ODGOVORI
2 0
jablan
22. 10. 2025 12.54
+2
Bravo
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
22. 10. 2025 12.50
Še dobro, jaz sem alergičen.
ODGOVORI
0 0
mmickica
22. 10. 2025 13.02
Na Indijo? Jaz tudi.🤣
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
22. 10. 2025 12.50
-1
Zakaj uvažajo kumarice, če so od Eta proizvodnje najboljše v svetu. To samo kaže na to, da nekateri mastno služijo na račun naivnih ljudi, eden izmed teh trgovcev je Mercator ki ima vse etikete prelepljene z slovenskimi proizvodi pa čeprav v njihovi trgovini ni enega slovenskega izdelka, samo primer vse meso je iz Poljske ali Romunije, naše slovensko meso gre pa v Švico, Nemčijo, Avstrijo in drugam.
ODGOVORI
1 2
jablan
22. 10. 2025 12.55
+2
Kako ves dokaz
ODGOVORI
2 0
kr nekdo
22. 10. 2025 12.58
+1
Droga je tud veljala za slovensko zelenejavo. Pa vidmo kaj je zdaj to.
ODGOVORI
1 0
geemale
22. 10. 2025 12.49
a kumarice iz indije so s prevozom cenejše kot naše? Seveda so cenejše... Hrvati govedo vozijo na klanje in nazaj v Guatemalo
ODGOVORI
0 0
jutri bolje bo
22. 10. 2025 12.46
+3
Nimam besed, ješ kumarice, ki blažijo bolečine. Kok fajn.
ODGOVORI
3 0
zvoneti
22. 10. 2025 12.45
+2
Ali mi prosim lahko kdo razloži kako je to možno, da se spalača komurkoli uvažati vložene kumarice iz Indije? Torej, sklepam, da imajo naši zelo previsoke cene ali pa je ladijski prevoz spustil cene na raven minusa.
ODGOVORI
3 1
kr nekdo
22. 10. 2025 12.47
+1
v indiji je voda zastonj. iz reke Ganga črpajo mal zakisajo vložijo in potem naša Droga prepakira ali pa etikira in je pod slovensko blagovno znamko na polici. Droga od danes smo zakljućili.
ODGOVORI
2 1
jablan
22. 10. 2025 12.55
+1
Dokaži
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
22. 10. 2025 13.01
kak dokaz bi ti? Ahac je lastnik Droge. In piše ti , da je Ahac uvoznik. A misliš, da jih je uvozil za hranjenje prašičev al kaj:
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
22. 10. 2025 12.44
+3
Stranski učinki pri paracetamolu se skoraj nikoli ne pojavijo, če to užijemo ob bolečinah enkrat, temveč se pojavijo ob dolgotrajni uporabi. Slednja pa lahko poveča tveganje za številne neprijetne stranske učinke in tudi tveganje za številne resne bolezni (alergijskih reakcij, možganska kap, srčni napad do poškodb jeter in ledvic). Počasno kuhanje žabe - Evropejcev.
ODGOVORI
3 0
Da se mene pita..
22. 10. 2025 12.44
+2
Prisegal smo na domače proizvode..🤦🤦
ODGOVORI
2 0
YouRangMyLord
22. 10. 2025 12.41
+3
Dobro, piše Ahac v članku - oni delajo vložnine za blag. znamko Droga- tako imajo uradno navedeno na svojhi spl. strani.
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
22. 10. 2025 12.45
+3
res je. Prov na bruhanje mi gre. V glavi sem imel za slovensko ne pa indijsko.
ODGOVORI
3 0
hitra
22. 10. 2025 12.40
+3
Pri nas se prodaja pod blagovno znamko Droga
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
22. 10. 2025 12.39
+6
malo raziskal in prišel do zaključka. Te kumarice bi z veliko verjetnostjo končale v mojem želodcu. Zakaj? Zato, ker sem prisegal na Slovensko Drogo. Podjetje Ahac je lastnik blagovne znamke Droga za vložnine. Pa spraševali smo se kdo to uvaža. Nimam več besed.
ODGOVORI
6 0
boslo
22. 10. 2025 12.34
+3
Mi uvažamo kumarice iz Indije?
ODGOVORI
4 1
