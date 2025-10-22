V pošiljki kumaric iz Indije odkrili prisotnost paracetamola

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru uradnega nadzora ob uvozu odvzela vzorec kumaric, namenjenih za nadaljnjo predelavo. Z analizo je bila dokazana vsebnost paracetamola.

Pošiljka je v Slovenijo prišla iz Indije, kumarice pa so zadržali v okviru uvoznega postopka in niso bile dane v nadaljnjo predelavo. Živilo tako ni doseglo končnega potrošnika, so sporočili z UVHVVR. Pošiljka bo v celoti uničena.

Gre za proizvajalca Blos Showers Agro, kumarice pa je v Slovenijo uvozilo podjetje Ahac d.o.o.

Ugotovitve uradnega nadzora bo ob 14. uri predstavila vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk. Izjavo bomo v živo prenašali na našem portalu.