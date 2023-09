V poslanske klopi bosta sedla Jurij Lep in Dejan Süč

Dejan Zavec in Martin Marzidovšek sta svojo odločitev o odstopu javnosti sporočila minuli četrtek. Kot sta pojasnila, Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, svoje poslanstvo bo nadaljeval na področju umetne inteligence. Oba sta v izjavi za javnost zanikala, da odstopata, ker se ne bi našla v funkciji poslanca.

Že v ponedeljek se je DZ ob začetku rednega plenarnega zasedanja seznanil z odstopom Zavca in Marzidovška, s čimer jima je prenehala funkcija. Državna volilna komisija je zatem ugotovila, da imata pravico do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev Jurij Lep in Dejan Süč, oba pa sta mandat sprejela.

Lep, ki bo glede na volilne izide na lanskih parlamentarnih volitvah v DZ nasledil Marzidovška, sicer ni novinec v državni politiki. Funkcijo poslanca je opravljal že v minulem sklicu DZ, ko je bil v parlament izvoljen na listi DeSUS. Delovanje stranke so sicer zaznamovala številna razhajanja med vodstvom stranke in člani poslanske skupine, Lep je ob tem tudi izstopil iz poslanske skupine. Skupaj s poslanci iz takratne SMC, Igorjem Zorčičem, Janjo Sluga in Branislavom Rajićem, je nato ustanovil poslansko skupino nepovezanih poslancev, pred volitvami v DZ pa se je skupaj s poslanko Janjo Sluga včlanil v stranko Roberta Goloba, danes predsednika vlade.