V poslanski skupini Levica potrdili okužbo s koronavirusom

Iz poslanske skupine Levica so sporočili, da so "včeraj prejeli potrditev okužbe z novim koronavirusom in obolenje za boleznijo covid-19 pri eni osebi, zaposleni v strokovnih službah poslanske skupine". Dodali so, da ima obolela oseba odrejeno karanteno. Preostali zaposleni, s katerimi je bila obolela oseba v stiku, pa so preventivno na delu od doma do nadaljnjih navodil NIJZ, ki jih še čakajo, so pojasnili.