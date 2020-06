V 'Poslednji akciji za kulturo' so se protestniki ulegli na cesto

Aktiv delavcev in delavk v kulturi je pred ministrstvom za kulturo izvedel Poslednjo akcijo za kulturo. Protestniki so nestrinjanje s stanjem kulture in njegovo negotovo prihodnostjo izrazili tako, da so se ulegli na cesto.

Gesto je dopolnilo umetniško delo Braca Dimitrijevića iz serije Naključni mimoidoči, ki je viselo s stavbe MSUM+. V teh serijah se je Dimitrijević ukvarjal z osebnostmi, ki so danes znane, za časa življenja pa so bile neprepoznavne, kot naključni mimoidoči. Aktiv je po izvedeni akciji sporočil medijem, da so se ponovno zbrali, ker ministrstvo za kulturo nezadostno skrbi za umetnost in kulturo. Odmevov, učinka in ukrepov po njihovih besedah ni. Poslednja akcijo za kulturo, pa ni zadnja. Aktiv se bo že v petek pridružil "množični manifestaciji proti fašizmu, militarizaciji in represiji".